La primera edición de la San Diego Comic-Con Málaga generó 23 millones de impacto económico directo

San Diego Comic-Con Málaga hace balance de su primera edición fuera de Estados Unidos y anuncia el nombramiento de Fernando Piquer como director general para "el refuerzo organizativo y la consolidación del proyecto".

La primera cita transformó más de 84.000 metros cuadrados del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) atrayendo a 95.784 asistentes durante las cuatro jornadas. El 78,5% del público procedía del resto de España y un 18% de Málaga, con un perfil mayoritariamente adulto (88%).

El informe de cierre, elaborado en colaboración con consultoras externas como PwC España y Nielsen, concluye que la primera edición tuvo un impacto económico total de 44,3 millones de euros, de los cuales 23,1 millones corresponden al impacto directo, con 17.000 millones de impactos mediáticos (OTS) y un valor publicitario equivalente (AVE) superior a 140 millones de euros.

Tras el debut, la organización de la San Diego Comic-Con Málaga abre una fase centrada en "la sostenibilidad del proyecto y el fortalecimiento de su estructura técnica". La incorporación de Fernando Piquer responde a la voluntad de "combinar visión creativa y gestión operativa, con el objetivo de que 2026 suponga una evolución cualitativa en experiencia, coordinación y propuesta de contenidos".

Fernando Piquer

Piquer se pone al frente de SDCC Málaga aportando una trayectoria de más de 30 años en los sectores de animación, videojuegos y esports. Antes de su incorporación al proyecto, ha sido director de Estrategia Global de Movistar KOI y fundador y CEO del equipo de esports Movistar Riders. Previamente, su trayectoria ha estado ligada al diseño y producción de videojuegos en Bitoon Games, donde fue fundador y CEO; y a la animación en Zinkia Entertainment (creadora, entre otras, de la serie 'Pocoyó').

En este 2026, liderará la nueva etapa del evento con el objetivo de consolidarlo como la gran cita de la cultura pop en España, con proyección internacional, manteniendo el sello oficial y el espíritu original Comic-Con. Según Piquer, La edición 2026 será "un salto adelante": "Vamos a reforzar la organización, elevar la experiencia del público y consolidar San Diego Comic-Con Málaga como la cita de la cultura pop en España y un gran motor cultural para la ciudad de Málaga".