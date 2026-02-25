El Teatro Cervantes busca 12 bailarines o intérpretes de danza para el elenco de 'La fille du régiment'

El Teatro Cervantes de Málaga busca 12 bailarines o intérpretes con experiencia en danza o teatro musical para completar el elenco de 'La fille du régiment', la ópera que cierra la 37 Temporada Lírica malagueña.

Los interesados en participar en la puesta en escena de la obra de Donizetti pueden inscribirse a las audiciones desde este miércoles y hasta el 13 de marzo a las 23.59 horas remitiendo un correo electrónico a casting_lirica@malagaprocultura.com indicando en el asunto "Audición La fille du régiment".

Los aspirantes deben tener una edad comprendida entre los 18 y los 45 años; tener un domicilio de residencia en Málaga durante el periodo de ensayos y funciones; haber realizado estudios de danza/ teatro musical-movimiento y/o experiencia contrastada en estos ámbitos; versatilidad estilística, buena memoria coreográfica, oído musical y sentido del ritmo. Las pruebas se realizarán el jueves 26 de marzo. Se escogerá a seos bailarines o actores con dotes dancísticas y a seis bailarinas o actrices con dichas habilidades, intérpretes que deberán estar disponibles entre el 4 y el 24 de mayo para ensayar y actuar en las funciones de la ópera.

La puesta en escena de 'La fille du régiment' dará fin a la actual edición del ciclo que patrocina la Fundación Unicaja y en el que colaboran Fundación Sando e Idealista.

'La fille du régiment'

'La fille du régiment', de Gaetano Donizetti, subirá el telón del Teatro Cervantes de Málaga los días 22 y 24 de mayo de 2026. El delicioso título donizettiano regresa al principal teatro de la Costa del Sol (se representó por última vez en 2001) en una producción escénica del Teatro Villamarta de Jerez con dirección teatral de Javier Hernández y un reparto de artistas nacionales y con marcado acento andaluz, una clara muestra del compromiso del ciclo con la cantera lírica española.

La soprano madrileña Rocío Pérez encarnará a Marie y estará acompañada por el tenor almeriense Juan de Dios Mateos, quien en su rol de Tonio se enfrentará a una de las arias más famosas de la historia de la ópera, 'Ah! Mes amis'. Javier Franco (Sulpice), Marina Pardo (marquesa de Berkenfield) y Luis Pacetti (Hortensius) también forman parte del reparto de la versión que se verá en Málaga el próximo mes de mayo.

Noticias relacionadas

El foso lo ocupará el malagueño Salvador Vázquez, director titular de la Orquesta de Córdoba, quien vuelve al atril consolidado como uno de los directores de mayor proyección del panorama nacional. La coreografía estará dirigida por Zaida Ballesteros, y el vestuario y escenografía de este montaje del Villamarta llevan la firma de Gabriela Salaverri y Jesús Ruiz respectivamente.