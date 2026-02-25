Audiciones
El Teatro Cervantes busca 12 bailarines o intérpretes de danza para el elenco de 'La fille du régiment'
Hasta el 13 de marzo se pueden inscribir para las audiciones, donde se seleccionarán seis bailarines y seis bailarinas para la la ópera de Donizetti en el Teatro Cervantes
El Teatro Cervantes de Málaga busca 12 bailarines o intérpretes con experiencia en danza o teatro musical para completar el elenco de 'La fille du régiment', la ópera que cierra la 37 Temporada Lírica malagueña.
Los interesados en participar en la puesta en escena de la obra de Donizetti pueden inscribirse a las audiciones desde este miércoles y hasta el 13 de marzo a las 23.59 horas remitiendo un correo electrónico a casting_lirica@malagaprocultura.com indicando en el asunto "Audición La fille du régiment".
Los aspirantes deben tener una edad comprendida entre los 18 y los 45 años; tener un domicilio de residencia en Málaga durante el periodo de ensayos y funciones; haber realizado estudios de danza/ teatro musical-movimiento y/o experiencia contrastada en estos ámbitos; versatilidad estilística, buena memoria coreográfica, oído musical y sentido del ritmo. Las pruebas se realizarán el jueves 26 de marzo. Se escogerá a seos bailarines o actores con dotes dancísticas y a seis bailarinas o actrices con dichas habilidades, intérpretes que deberán estar disponibles entre el 4 y el 24 de mayo para ensayar y actuar en las funciones de la ópera.
La puesta en escena de 'La fille du régiment' dará fin a la actual edición del ciclo que patrocina la Fundación Unicaja y en el que colaboran Fundación Sando e Idealista.
'La fille du régiment'
'La fille du régiment', de Gaetano Donizetti, subirá el telón del Teatro Cervantes de Málaga los días 22 y 24 de mayo de 2026. El delicioso título donizettiano regresa al principal teatro de la Costa del Sol (se representó por última vez en 2001) en una producción escénica del Teatro Villamarta de Jerez con dirección teatral de Javier Hernández y un reparto de artistas nacionales y con marcado acento andaluz, una clara muestra del compromiso del ciclo con la cantera lírica española.
La soprano madrileña Rocío Pérez encarnará a Marie y estará acompañada por el tenor almeriense Juan de Dios Mateos, quien en su rol de Tonio se enfrentará a una de las arias más famosas de la historia de la ópera, 'Ah! Mes amis'. Javier Franco (Sulpice), Marina Pardo (marquesa de Berkenfield) y Luis Pacetti (Hortensius) también forman parte del reparto de la versión que se verá en Málaga el próximo mes de mayo.
El foso lo ocupará el malagueño Salvador Vázquez, director titular de la Orquesta de Córdoba, quien vuelve al atril consolidado como uno de los directores de mayor proyección del panorama nacional. La coreografía estará dirigida por Zaida Ballesteros, y el vestuario y escenografía de este montaje del Villamarta llevan la firma de Gabriela Salaverri y Jesús Ruiz respectivamente.
- Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga
- EMASA devolverá dinero a 68.057 malagueños por un error en las lecturas estimadas desde 2013
- Los problemas con el AVE provocan que las reservas en Málaga para Semana Santa caigan un 35%
- Pulso laboral en el Metro de Málaga: la plantilla denuncia el bloqueo del convenio y anuncia movilizaciones
- Ibon Navarro y Olek Balcerowski, protagonistas cajistas de la rumorología de la Copa
- Carmen Manzano, presidenta de la Asociación Protectora de Animales de Málaga: «Somos familias multiespecie, con perros, gatos, cobayas...»
- El Joventut, rival del Unicaja para ganar la BCL, muy cerca de anunciar la incorporación de Jabari Parker
- El restaurante de Málaga que salva la Semana Blanca a las familias: con parque de bolas y pintacaras gratis para los niños