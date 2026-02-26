Festival
Audiovisual y tecnología dialogan en La Villa del Mar del Festival de Málaga
Repite en La Malagueta el punto de encuentro de ambas disciplinas en que se ensaya el futuro del audiovisual
La Opinión
La Villa del Mar, inaugurada el pasado año en la playa de la Malagueta, regresa como sede del Festival de Málaga en colaboración con el Polo Digital y el Ministerio de Cultura, proyectándose como el espacio de encuentro para las tecnologías que están definiendo el presente y el futuro del audiovisual. Del 7 al 13 de marzo,el citado espacio acogerá un completo programa de actividades que explorarán de manera integral la transformación del entretenimiento.
Workshops, charlas y muestras convertirán este enclave en un espacio abierto a acreditados y público, que en esta edición trascenderá la presencialidad gracias a la retransmisión en directo por su canal de YouTube y la difusión de entrevistas con los expertos.
Este foro sobre creación, innovación y conocimiento comenzará reflexionando sobre nuestro pasado para comprender el presente. Durante el primer fin de semana se desarrollará un conjunto de actividades lúdicas que recorren la historia del cine español a través de un trivial y nos invitan a un viaje en el tiempo, desde los primeros hitos del entretenimiento interactivo, los videojuegos que marcaron a generaciones anteriores, hasta las experiencias inmersivas más originales. Además, se celebrará un taller que invita a dar rienda suelta a la creatividad, permitiendo a los participantes diseñar y dar vida a nuevos personajes de manga y cómic.
Contenidos
La oferta continuará durante la semana con una visión integral del ciclo de vida de los contenidos: Desarrollo de IP, Producción inteligente y Distribución y audiencias.
Desarrollo de IP articulará un programa de workshops concebido desde la transversalidad de formatos, entendida como una expansión natural del lenguaje audiovisual. Este eje pondrá en diálogo largometrajes y cortometrajes con videojuegos, propuestas de realidad extendida, mappings e instalaciones inmersivas, configurando un ecosistema narrativo que trasciende los límites tradicionales de la pantalla.
Producción Inteligente se adentrará en las tecnologías que están transformando los procesos creativos, con sesiones centradas en la adaptación a nuevos formatos, la captura volumétrica de movimiento y la inteligencia artificial. En este marco, Google y Freepik ofrecerán talleres y mesas redondas mostrando cómo sus herramientas acompañan a los creadores desde los primeros pasos hasta el producto final.
Bajo la denominación Distribución y Audiencias, se ofrecerán talleres sobre los nuevos hábitos de consumo en formato vertical y la adaptación de la distribución a la lógica del smartphone; así como charlas centradas en experiencias inmersivas que profundizan en la experiencia del espectador.
El 12 de marzo se celebrará la tercera edición de Brand Entertainment Marketing, con una jornada que centrará el debate en el presente del sector y en la relevancia de las nuevas tendencias, culminando con la presentación del caso de éxito de la competición deportiva Andorra Cycling Master.
La programación se completará con una mirada al Festival de Málaga de 2030, a través de mesas redondas que explorarán el futuro de la industria y un workshop dedicado a las nuevas posibilidades narrativas que ofrecen las lentes de 65mm.
Innovación y música
En la Plaza de la Malagueta se desplegarán del 7 al 13 de marzo tres módulos donde se explorarán los lenguajes del futuro del audiovisual como son el video generativo, el formato vertical, los videojuegos y el arte digital, la realidad ampliada y la realidad virtual.
Asimismo, el exterior de La Villa del Mar, junto al restaurante Antonio Martín, se convertirá en un escenario al aire libre donde la música se fusionará con el murmullo de la playa para envolver al público en la magia de los conciertos del certamen, que se celebrarán del 7 al 12 de marzo.
La programación se encuentra disponible en la web del Festival.
