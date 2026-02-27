Terral: un paseo por la canción de autor, el indie y el flamenco de hoy

El Kanka protagoniza el próximo Terral con el reto de los seis conciertos en los que presentará su recién publicado séptimo disco, 'La calma', una colección de diez nuevas canciones que entrelazan humor y cotidianidad. Nacho Vegas, Ismael Serrano, Santiago Auserón, Rocío Márquez, Kiko Veneno, Chano Domínguez con Antonio Reyes y el espectáculo 'Jerez, tierra de flamenco' completan una parrilla, como ven, marcada por la canción de autor, rock independiente y flamenco sin fronteras.

Ismael Serrano abre Terral el sábado 6 junio con Guitarra y voz, un concierto en formato acústico y lleno de poesía en el que invita al público a disfrutar del repertorio del vallecano, que pretende, en sus palabras, «encontrar esa canción que ha de convertirse en compañera de nuestra vida».

A Ismael le seguirá El Kanka con los seis conciertos de presentación de 'La calma', apuntados en el calendario el lunes 8, martes 9, miércoles 10, viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de junio. «No solo quiero batir un récord personal, sino que le quiero robar el récord a Raphael, que es el artista musical con más Cervantes seguidos. Tengo cuatro y Raphael, tenía cinco. Y, hombre, todos queremos mucho a Raphael, pero que tenga los récords de Cervantes alguien que no es de Málaga... me daba coraje. También es una excusa para cantar una semana en mi tierra», dijo El Kanka en una reciente entrevista con La Opinión de Málaga. Presentará su nuevo álbum, en que fusiona el folclore latinoamericano con música de raíz de nuestro país, y escribe para ellos unas letras que, tal y como contó en la citada entrevista, reivindica el sosiego y la reflexión: «Siento que estamos muy crispados y polarizados. Pasan tantas cosas que no nos da tiempo a reaccionar a ellas. Ya no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira. Necesitamos más calma».

En su nuevo proyecto, La Academia Nocturna, Santiago Auserón reelabora en directo algunas de las mejores canciones de su trayectoria (Radio Futura, Juan Perro) y estrena otras acompañado por un grupo de músicos de altura que saben crear atmósferas de gran riqueza sonora y conectar con el público. El rhythm & blues, el jazz, el rock y el soul se funden en La Academia Nocturna con los sones caribeños y con la tradición lírica española más brillante. La cita, el domingo 21 de junio.

Flamenco

Otra apuesta de Terral 26 es el estreno del espectáculo 'Jerez, tierra de flamenco', un viaje a través de la emoción que transporta al escenario del teatro municipal malagueño el espíritu y el arte de Jerez, tierra de flamenco por antonomasia. Desde las bulerías más frenéticas hasta los fandangos más melancólicos, el flamenco jerezano es un reflejo de la historia, la cultura y la pasión de un pueblo que lo tiene en el alma (lunes 22 de junio).

La mirada a la música flamenca facturada en Cádiz continuará el día siguiente con la alianza entre el pianista gaditano Chano Domínguez y el cantaor de Chiclana de la Frontera Antonio Reyes, un diálogo profundo entre la tradición y la contemporaneidad, entre la raíz profunda de la provincia de Cádiz y la libertad expresiva del jazz.

Nacho Vegas presentará 'Vidas semipreciosas', su nuevo álbum, el miércoles 24 de junio. A punto de cumplir 25 años de trayectoria, Vegas sigue ten diendo puentes entre lo íntimo y lo colectivo, entre lo poético y lo político. Y lo plasma con un disco con mayoría de composiciones propias pero también con alusiones al folk combativo colombiano, a los estándares de la canción de autor vasca o a la tradición musical cantábrica con sustancia revolucionaria.

El flamenco más avanzado recupera el protagonismo en Terral con el regreso de Rocío Márquez a Málaga (jueves 25 junio), en el que redefine el concepto de réquiem desde la perspectiva jonda más abierta.

Kiko Veneno, un maestro del arte de la canción en español, traerá nuevo proyecto que podrán verse en el Teatro Cervantes el viernes 26 de junio; una oportunidad de estar cerca de un icono del rock, el flamenco y lo que se le ponga por delante.