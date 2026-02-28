'Sirat' y 'Los domingos': Dos formas de espiritualidad que optan al Goya a mejor película

Dos aspectos destacan en los premios Goya de este año. Por un lado la masiva presencia de nominados vascos. Por el otro, uno de los temas recurrentes en los últimos meses: la inesperada búsqueda de la espiritualidad, o algo parecido, que se ha instalado en los productos culturales españoles. Del fenómeno Rosalía con su disco Lux, aparecido el pasado octubre, a los temas que tratan las dos máximas candidatas a los Goya, Los domingos (Concha de Oro en San Sebastián) y Sirat (Premio del Jurado en Cannes y elegida por la Academia española del cine para los Oscar).

Este último aspecto, el de competir en los premios del cine estadounidense, ¿le da ventaja al filme de Óliver Laxe sobre el trance en el desierto? Puede que sí teniendo en cuenta que ha pasado el último corte y competirá como mejor película internacional con Valor sentimental, El agente secreto, Un simple accidente y La voz de Hind. Pero recordemos que en 2022, el año en el que la Academia apostó por Alcarràs para competir en Hollywood –venía de ganar el Oso de Oro en Berlín–, la película de Carla Simón obtuvo 11 nominaciones a los Goya y se fue de vacío.

Los domingos parte con 13, y Sirat tiene 11. Le sigue con nueve una producción vasca, Maspalomas. El auge vasco en la presente edición no solo incluye los apartados en los que puede ganar el filme del colectivo Moriarty (película, dirección, guion original, actor, actor de reparto, fotografía, música, dirección artística y maquillaje y peluquería). La película de la directora de Barakaldo Alauda Ruiz de Azúa también entra en la batalla de forma masiva, aunque dos de sus protagonistas, la debutante Blanca Soroa y el actor Miguel Garcés, sean coruñesa y vallisoletano. Susana Abaitua, protagonista de Un fantasma en la batalla, se suma a la lista de nombres vascos.

Málaga no estará muy presenta en la fiesta del cine español. Sólo una habitual en estas citas, la compositora y productora musical Paloma Peñarrubia, ha vuelto a ser designada candidata en la categoría de Mejor Canción Original, esta vez por su trabajo en ¡Caigan las rosas blancas!, una coproducción hispano-argentina (ya fue nominada en 2023 por su tema para La vida chipén). Malagueño, de residencia desde 2017, es el barcelonés Pau Esteve Birba, nominado a Mejor Fotografía por su trabajo en Los tigres. Y hay que destacar que el Festival de Málaga también tiene una representación notable en los Goya: las películas lanzadas desde el certamen boquerón acaparan 22 candidaturas.

Todo parece indicar que entre Los domingos, Sirat y, en menor grado, Maspalomas, Sorda y Romería, estarán los premios grandes. La cena, comedia ambientada al final de la Guerra Civil española, es la outsider de la ecuación; un filme más distendido –dada la severidad del resto– que acostumbra a aparecer como equilibrio en las nominaciones. El thriller Los Tigres, Un cautivo –la fantasía de Alejandro Amenábar con el cautiverio de Cervantes en Argel– y Un fantasma en la batalla –la película sobre el conflicto vasco desde la perspectiva de una Guardia Civil infiltrada– pueden dar juego en categorías técnicas.

Cintas como Maspalomas o Romería exploran la reconciliación, sea con la identidad sexual a la que uno debe renunciar por presiones sociales o la de una joven con su familia biológica. Otras como Sorda no dejan de hablar de los complejos procesos de la maternidad, mientras que Estrany riu explora un género instaurado, el coming of age, desde una perspectiva bien distinta e innovadora. En Los Tortuga conviven varias temáticas –la migración, las relaciones generacionales, la diferencia entre campo y ciudad, la convivencia entre culturas–, y Molt lluny habla también de la inmigración y de la crisis económica de 2008. Los Tigres utiliza un soporte de género para explorar también las crisis personales, sociales y económicas. La historia y la realidad española de las últimas ocho décadas están presentes, aunque con miradas bien distintas, en la dictadura franquista de La cena y la lucha contra el terrorismo vasco –surgido de aquella dictadura– en Un fantasma en la batalla.

Pero los temas dominantes de este año acuden a la espiritualidad, o la búsqueda de algo distinto en las existencias cotidianas del mundo capitalista, que procuran, también de manera antagónica, los filmes de Laxe y Ruiz de Azúa. El primero lo hace con estilo más magnético –espiritual en cierta medida– retratando a unos personajes que viven fuera del sistema con sus raves y viajes por el desierto. El mismo título es un indicativo de los propósitos del director, pues Sirat significa según el islam «el puente más delgado que conduce del infierno al paraíso». Los domingos es más directa en todo: una joven quiere ser monja y, sin ser de una familia devota, eso la convierte en una persona anómala en el mundo actual. Veremos si la nueva espiritualidad halla eco en los premios de este año.