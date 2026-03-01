Diego Quintero, Plataforma PICP en Huelva: «Es necesario legislar en toda España y aplicar las normas con rigor»

¿Por qué considera que es vital recuperar y proteger los caminos públicos?

Porque es un patrimonio natural de todos los ciudadanos que no podemos perder. Y también porque son fundamentales para el derecho a la libre circulación y para el disfrute adecuado del medio ambiente.

¿Qué consecuencias acarrea su pérdida para la ciudadanía y para los ecosistemas?

Si desaparecen, perdemos parte de nuestra historia, se nos sustrae el disfrute de la naturaleza y se desaprovecha el intercambio entre pueblos, lugares y, a su vez, el mantenimiento de los ecosistemas.

¿Qué parte de culpa tienen las administraciones públicas de que esta problemática vaya en aumento?

Tienen mucha culpa. Ellos son los responsables de que estos caminos se mantengan limpios, abiertos, y que no se usurpen por la codicia de algunos. Esto vienen muchas veces por la implantación de cotos de caza o de grandes fincas agrícolas intensivas, entre otros. Es necesario legislar a nivel nacional y aplicar con todo rigor estas normas a aquellos infractores que pongan obstáculos a estas vías de uso y dominio público.

¿Qué acciones lleva a cabo la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos de Huelva para atajar este problema?

Principalmente, la de reclamar ante las administraciones las usurpaciones de los caminos públicos y las vías pecuarias. Por desgracia, nos encontramos, por norma general, con la indiferencia y la inacción de todos los responsables. También hacemos una labor de asesoramiento de otras asociaciones, de particulares y hasta de concejales y alcaldes, que acuden a nosotros pidiendo ayuda..

Actualmente se encuentran tratando de solventar un caso así en Zufre.

Sí. El Hotel Caballo de Hierro se encuentra situado en pleno Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, alejado del pueblo, en una extensa finca que coincide con el coto de caza mayor Sierra de los Carabales. El coto está rodeado por una alambrada que no se ajusta a la normativa de los cercados cinegéticos. Tienen cerrados varios caminos públicos y colocadas unas pasadas de agua que no respetan la normativa. Incluso han cortado la plataforma de las antiguas vías del tren minero de Cala a San Juan de Aznalfarache.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos particulares para paliar esta situación?

Sobre todo, reclamar ante los ayuntamientos y las comunidades autónomas la recuperación de caminos públicos y vías pecuarias.