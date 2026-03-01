Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los malagueños se van (casi) de vacío en los Goya

Paloma Peñarrubia (Mejor Canción Original) y Pau Esteve Birba (Mejor Fotografía) no logran premio pero el Goya al Corto Animado, 'Gilbert', tiene acento boquerón

La malagueña Mónica Gallego, recogiendo el Goya al Mejor Corto de Animación con los directores de 'Gilbert'

La malagueña Mónica Gallego, recogiendo el Goya al Mejor Corto de Animación con los directores de 'Gilbert' / Efe

Víctor A. Gómez

Málaga

La presencia boquerona este año en los Premios Goya era de lo más exigua: Málaga sólo contaba con un par de representantes, la música y productora Paloma Peñarrubia y el director de fotografía catalán residente entre nosotros Pau Esteve Birba. Ninguno ha conseguido convertir en premios sus candidaturas (Peñarrubia, a la Mejor Canción Original por La arepera, de la película hispanoargentina ¡Caigan las rosas blancas!, y Birba, a la Mejor Fotografía por Los tigres, de Alberto Rodríguez).

Aunque algo de acento malagueño sí hubo en la noche del cine español:Gilbert ganó la estatuilla al Mejor Cortometraje de Animación. No, no hay detrás de él ningún autor o equipo artístico boquerón, pero la pieza sí recibió un empuje fundamental desde la Costa del Sol. Los directores Jordi Jiménez, Arturo Lacal y Alex Salu, que se conocierton en un curso de animación para desempleados, contaron para este periódico que la entrada en escena de la productora Mónica Gallego y la malagueña Agencia Freak ha sido el empuje definitivo para distribuir el corto, que se ha visto en 65 festivales de todo el mundo. «Fue desde la agencia que empezaron a hablarnos de la posibilidad del Goya, creyeron enseguida en la película», explicó Jiménez.

