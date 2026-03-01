Los malagueños se van (casi) de vacío en los Goya

La presencia boquerona este año en los Premios Goya era de lo más exigua: Málaga sólo contaba con un par de representantes, la música y productora Paloma Peñarrubia y el director de fotografía catalán residente entre nosotros Pau Esteve Birba. Ninguno ha conseguido convertir en premios sus candidaturas (Peñarrubia, a la Mejor Canción Original por La arepera, de la película hispanoargentina ¡Caigan las rosas blancas!, y Birba, a la Mejor Fotografía por Los tigres, de Alberto Rodríguez).

Aunque algo de acento malagueño sí hubo en la noche del cine español:Gilbert ganó la estatuilla al Mejor Cortometraje de Animación. No, no hay detrás de él ningún autor o equipo artístico boquerón, pero la pieza sí recibió un empuje fundamental desde la Costa del Sol. Los directores Jordi Jiménez, Arturo Lacal y Alex Salu, que se conocierton en un curso de animación para desempleados, contaron para este periódico que la entrada en escena de la productora Mónica Gallego y la malagueña Agencia Freak ha sido el empuje definitivo para distribuir el corto, que se ha visto en 65 festivales de todo el mundo. «Fue desde la agencia que empezaron a hablarnos de la posibilidad del Goya, creyeron enseguida en la película», explicó Jiménez.