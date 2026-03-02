Teatro infantil
El Cánovas recibe a Yarleku Teatro con 'La Niña 104', una fábula sobre identidad y amistad
La compañía navarra Yarleku Teatro trae al Cánovas su espectáculo 'La Niña 104', una propuesta familiar que combina interpretación y títeres con funciones el 7 y 8 de marzo.
El Teatro Cánovas de Málaga acoge esta semana el espectáculo 'La Niña 104', una fábula sobre identidad y amistad destinado al público familiar. Esta propuesta escénica, que combina interpretación actoral, teatro de objetos y títeres, es una obra de la compañía navarra Yarleku Teatro y está dirigida por Jokin Oregi. Se representará los días 7 y 8 de marzo, a las 18.30 y las 12.00 horas, respectivamente, han informado desde el Gobierno andaluz en una nota.
Según han explicado, 'La Niña 104' narra la historia de una chica que vive en un orfanato y sueña con encontrar una familia que la adopte. Junto a otras compañeras, pasa los días confeccionando prendas bajo estrictas normas destinadas a convertirlas en niñas "perfectas".
La llegada de una nueva interna, que cuestiona esa lógica basada en la perfección y el trabajo constante, provoca un punto de inflexión en la rutina del centro y abre una reflexión sobre las expectativas impuestas, la identidad y el valor de la amistad. Todo ello se desarrolla a través de una poética visual que entrelaza la interpretación con el uso de objetos y marionetas.
El montaje cuenta con las interpretaciones de Eva Azpilikueta y Laura Villanueva, y destaca por una cuidada puesta en escena que integra escenografía, diseño sonoro y vestuario al servicio del relato. La producción propone así una experiencia sensible y atractiva tanto para el público infantil como para sus familias.
Fundada en 2003, Yarleku Teatro es una compañía especializada en teatro social dirigido a todos los públicos, con especial atención a la infancia. Desde Navarra, desarrolla propuestas que abordan distintas realidades con el objetivo de transmitir valores compartidos en el ámbito familiar y fomentar la escucha, la reflexión, el respeto y el cuidado. La compañía concibe la cultura como una herramienta vinculada al ámbito educativo y trabaja para que sus mensajes trasciendan el escenario y lleguen a cada hogar.
La instalación 'Anatomía de una profesión desconocida'
Desde el pasado 15 de enero y hasta el jueves 26 de marzo, el hall del Teatro Cánovas acoge la instalación exodramática 'Anatomía de una profesión desconocida'. La propuesta expositiva forma parte de la investigación sobre la contracultura que la compañía Miquel Barcelona desarrolla desde hace dos años y presenta una muestra de cuerpos de profesionales de las artes escénicas que exponen y explican sus heridas.
La instalación aborda temas como el género, la sobreexposición, las prácticas violentas y distintos momentos vitales y profesionales inscritos en la memoria de los cuerpos escénicos. Cuerpos migrados, heridos, marcados, cambiantes, desplazados, vulnerables o precarizados, conforman un elogio a la memoria profesional de quienes dan vida a las artes escénicas.
Además, cada semana, diferentes artistas andaluces cuyos testimonios están recogidos en la instalación, participan en una performance gratuita en el hall a las 19.00. Así, durante el mes de marzo, Anaïs Bleda recalará el jueves 5; Juan Luis Matilla el día 12; y Raquel Madrid el 19 de marzo. La muestra podrá visitarse en horario de mañana y de tarde, y los horarios detallados en el enlace https://www.juntadeandalucia.es/cultura/teatros/teatro-canovas/anatomia-de-una-profesion-desconocida
- Park&ride a la malagueña: así se proyecta la red de aparcamientos disuasorios en los accesos a la capital
- Las 5 rutas de senderismo para disfrutar de la Málaga más 'salvaje' en familia: sencillas y bonitas para hacer con los más pequeños
- Muere un joven y dos resultan heridos en un accidente de tráfico en Ardales
- La BCL se agita con cambios de entrenadores; Gran Canaria y Tenerife necesitan cupos
- Antequera rechaza el proyecto de la planta de hidrógeno verde La Joya H2
- La autovía del agua arranca el lunes en la avenida Alcalde Miguel Escalona
- Funes y la euforia del Málaga CF: 'Nuestros aficionados tienen que disfrutar de las cosas que están pasando
- Así ha cambiado Málaga desde 1980: menos jóvenes, más salario y soledad