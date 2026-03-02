La historia de El Espejo Negro, en un documental

Un retrato polifónico de El Espejo Negro, la compañía de marionetas que desde Málaga ha enseñado al mundo que los títeres no son sólo para los más pequeños de la casa. 'A través de El Espejo Negro' es el nuevo filme del realizador Rafael Robles, 'Rafatal', que ha contado con cerca de 40 figuras de la cultura malagueña para ofrecer su testimonio acerca de la carrera de Ángel Calvente y los suyos. Se estrenará el próximo 8 de marzo, en el marco del Festival de Málaga, y su trailer fue presentado ayer en el Centro Cultural MVA.

Adelfa Calvo, Antonio Banderas, Salva Reina, Mercedes León, Tecla Lumbreras y muchos más se ponen delante de la cámara para argumentar su admiración por la compañía boquerona, que, a lo largo de casi cuarenta años de trayectoria, ha consechado premios y reconocimientos nacionales e internacionales, incluidos tres Premios Max.

El documental narra la creación, permanencia y futuro de la compañía teatral de marionetas El Espejo Negro. Creada en 1989 por el autor y dramaturgo Ángel Calvente, sus espectáculos son provocadores, innovadores y técnicamente impecables, haciendo honor y gala a las artes escénicas. Combinando el compromiso social con el aprendizaje en valores y la creación de mundos fantásticos, con personajes ferozmente humanos, su creador, junto a su pareja la distribuidora teatral Carmen Ledesma, ha creado una factoría de sueños, a la que acompañamos en su periplo escénico por España. La compañía se encuentra en un momento de transición en la que el hijo de ambos artistas, el actor e iluminador Laín Calvente asumirá la dirección del Espejo.

Para Calvente, Ángel, orgulloso por haber llevado al mundo entero unos espectáculos que cuentan "con tantos malagueños y malagueñas”, el documental de Rafatal es "un regalo". Por su parte, el otro Calvente, Laín, destacó que la película servirá para "mostrar el lado más humano que hay detrás de todo el proceso creativo de El Espejo Negro". Ledesma resaltó que el rodaje les sacó de su zona de 'confort', la escena, y les llevó a un medio que no les resulta natural, aunque les encanta: el cine.

Homenaje

“Aunque siempre he tenido la suerte de trabajar con gente a la que admiraba y admiro, Alaska, Estrella Morente, Terele Pávez… En esta ocasión para contar la trayectoria vital de un personaje real y rendirle homenaje, tenía que ser con alguien a quién yo admirara muchísimo, y Ángel Calvente y su trabajo, lo son”, manifestó el responsable de 'A través de El Espejo Negro'. Rafatal inicia aquí un camino para “investigar y dejar constancia, a través de un acuerdo con la Universidad de Málaga [donde estudió y donde trabaja el cineasta], del porqué toda una generación de artistas malagueños y andaluces no han tenido que irse de nuestra tierra para triunfar en sus disciplinas fuera de nuestras fronteras": "Quizá hayamos descubierto que mirarnos a nosotros mismos es la mejor manera de hacernos entender al otro lado del mundo”.