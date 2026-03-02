«Invisible»: de las páginas a las tablas del Teatro del Soho-CaixaBank

Hace unos años, el escritor Eloy Moreno protagonizó un gran bombazo editorial con 'Invisible'. El libro, que lleva más de 60 ediciones, se ha traducido a 20 idiomas y ha despachado cerca de 1 millón de ejemplares, aborda un problema lamentablemente cotidiano en las aulas, el bullying, el acoso escolar, pero de una manera diferente, a través de la fantasía, con sus monstruos, dragones y, claro, superhéroes con el poder de la invisibilidad. Algo más de un año de que el relato llegara a la pequeña pantalla, gracias a Disney+, ahora se instala en la escena, y lo hará desde el Teatro del Soho-CaixaBank,donde tendrá su estreno absoluto (6 y 7 de marzo). Hablamos con José Luis Arellano, responsable de la versión (del dramaturgo Josep María Miró) y director de LaJoven, la compañía que la sube a las tablas.

Moreno nos presenta en las páginas de su libro a su protagonista, un adolescente, desde el hospital, tras sufrir un grave accidente; allí recuerda cómo el sufrimiento y el rechazo en su instituto lo llevaron a sentirse invisible y a refugiarse en un mundo imaginario para protegerse. Una historia conmovedora que en escena multiplica su potencia emotiva: «En el teatro, un sistema emocional en directo, la participación del público es emocional y colectiva, la historia es muy inmediata y directa; a diferencia de la lectura, un acto individual en el que tú eliges dónde, cuándo y cómo lees. Las sensaciones que provoca una historia contada por intérpretes en vivo y cómo se transmite la emoción son diferentes en escena», asegura Arellano.

Eloy Moreno, ocho años después de la publicación del libro, sigue mimándolo, debatiéndolo en todo tipo de actividades con jóvenes lectores. ¿Ha estado también encima de su adaptación teatral? «Él ha confiado mucho en nosotros, lo que yo le agradezco infinito. Nos ha acompañado mucho en el proceso y sobre todo ha conversado mucho con Josep Maria Miró, el dramaturgo que ha adaptado a teatro la novela. Cuando le enviamos el texto que había escrito Miró, él transmitió un gran entusiasmo y nos contó que reconocía su novela en la obra teatral. También nos acompañó en la primera lectura del texto del elenco (que fue un día muy emocionante) y siempre nos ha transmitido su entusiasmo y apoyo», asegura Arellano, quien anuncia que el escritor verá la función por primera vez en Málaga.

Apoyo también ha recabado Arellano y su equipo de Antonio Banderas, a través de su fundación teatral (con una «importante ayuda económica») y el Teatro del Soho-CaixaBank, implicado más allá del estreno de Invisible: «Desde que les contamos el proyecto tanto Antonio como Aurora Rosales [directora artística del espacio] y Chico Bandera [administrador general] ha sido total. Supone un esfuerzo venir a Málaga con todo el equipo pero nos aporta una enorme recompensa. El Soho es un teatro que te acaricia, te cuida y te ama de principio a fin», destaca el director de la función, quien también agradece su implicación a otras entidades de Andalucía como la Fundación Bogaris.

Jóvenes

LaJoven, un proyecto de la Fundación Teatro Joven, une a profesionales de las artes escénicas con la comunidad docente y sirve como espacio profesional para jóvenes, con una misión: extender el amor por la cultura y el teatro a través de la creación de futuros profesionales, artísticos y técnicos. Y, muy importante, hace público, el juvenil, tradicionalmente poco atendido por la escena. Así lo entiende José Luis Arellano: «Los jóvenes faltaban en la ecuación del teatro. En otros sectores como en los deportes o la música en vivo se ha hecho un trabajo por fomentar la afición entre los jóvenes. No sé si lo hemos hecho desde la escena: les hemos dado cosas en la infancia y luego les hemos abandonado un poco hasta que llegan al teatro adulto, que es otra cosa, sin un puente que conecte ambas cosas. Y el teatro, que propone algo tan fundamental como la interacción de contar historias en comunidad, no lo ha hecho e igual ha dejado a un lado a los jóvenes. Es importante hablar de ellos, con ellos, con su energía y su pulsión para que puedan estar en la ecuación».