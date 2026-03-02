El mejor cómic mediterráneo regresa a Málaga en la segunda edición de COMICMED

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, presenta la segunda edición de COMICMED, un encuentro que repite la fórmula de éxito del pasado año, reuniendo a autores de primer orden vinculados con el cómic y la novela gráfica producido o relacionado con el Mediterráneo.

De esta forma, COMICMED regresa a la capital malagueña tras la excelente acogida de la primera edición, especialmente entre el público más joven. Será del 19 al 21 de marzo en las instalaciones del Polo en Tabacalera con un programa plagado de conversaciones con creadores, tres talleres prácticos y hasta un club de lectura, entre otros.

Premio ACBD 2024

El cartel de esta edición ha sido realizado por Sergio García, reconocidísimo autor Premio Nacional de Ilustración 2022 y autor de portadas para The New Yorker, entre otros, y Lola Moral, guionista y colorista gráfica. Además, en una de las sesiones de este encuentro, presentarán su obra común El cielo en la cabeza (Norma Editorial), una historia sobre migraciones concebida junto al guionista Antonio Altarriba y que fue merecedora del Premio ACBD 2024.

Cartel del COMICMED 2026 / l.o.

Otro de los pesos pesados del festival es el iraquí de nacionalidad francesa Charles Berberian, que hablará sobre Una educación oriental (Planeta Cómic), una obra con tintes autobiográficos en la que el polifacético autor bucea en su memoria para articular un hermoso alegato por el diálogo entre culturas.

También contaremos con el marroquí afincado en Francia Youssef Daoudi, un aclamado creador que ya con su primera novela gráfica, Monk! Thelonious, Pannonica, and the Friendship Behind a Musical Revolution, fue nominado a un premio Eisner; al igual que con la obra de la que viene a conversar en COMICMED, El último hombre en pie, de Norma Editorial, con la que en breve publicará Orson Welles. El artista y su sombra.

La rondeña Candela Sierra

En el apartado femenino destaca la presencia en el programa de Candela Sierra, una joven rondeña merecedora del Premio Nacional del Cómic 2025 por Lo sabes aunque no te lo he dicho (Astiberri), después de que el jurado elogiara “su mirada fresca y excitante en la forma de entender el cómic y la habilidad para reflejar un afiladísimo análisis de nuestra sociedad sacando todo el jugo a la riqueza expresiva que ofrece el noveno arte”.

Siguiendo con el talento nacional, tendremos la oportunidad de conocer más de cerca el trabajo del ilustrador almeriense Antonio Lorente, reconocido por crear universos mágicos y personajes capaces de traspasar al espectador con sus inmensos y profundos ojos. Entre sus trabajos para Edelvives, su versión de Ana la de Tejas Verdes vendió más de 30.000 ejemplares en un año.

Otra de las autoras de este encuentro llegará desde Canadá con un relato sobre la amistad de dos niñas aparentemente muy diferentes que forjan una inesperada amistad. Se trata de Gillian Goerz y su Sara y Jamila salvan el verano (Maeva), escritora y dibujante cuyo trabajo ha aparecido en New York Times, The Walrus y The Globe and Mail.

Mickey y Donald

Si bien el pasado año se dedicó un espacio dentro del encuentro a autores españoles que trabajan para Marvel y DC exportando su arte, en esta ocasión el certamen hace un guiño al universo Disney con la presencia de Marga Querol y Cynthia C. Pineda, que dibujan las historias de Mickey y Donald para el resto del mundo.

Las conversaciones con estos creadores se verán complementadas por tres talleres, uno de ellos con la ilustradora Zainab Fasiki, activista y dibujante marroquí que acercará a los participantes al cómic árabe mientras crean su propia página con dibujos y palabras.

Junto a esta propuesta, estarán también los talleres de Gillian Goerz y Omar Janaan, además de una charla práctica de Nacho Arranz sobre las salidas profesionales del cómic, la ilustración y los videojuegos. De esta forma, se articula una completa programación que cuenta con la colaboración e implicación del Centro Andaluz de las Letras, el Instituto Francés y las editoriales Norma Editorial, Maeva, Edelvives, Planeta Cómic y Astiberri.

El acceso a todas las actividades de este festival es gratuito previa inscripción en la página web de la Fundación Tres Culturas (www.tresculturas.org). Asimismo, los interesados podrán adquirir ejemplares en el punto de venta que habilitará la tienda Cómic Stores en el mismo festival, donde todos los autores tendrán un espacio para firmar sus obras.