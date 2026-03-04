«Enmarqué la nota que Coldplay me dejó tras ser su telonera»

Ona Mafalda, cantante y autora de guitarra Fender en mano, nacida en Londres en 1994, formada en Berklee College of Music (Boston) y graduada en composición y técnica vocal, da un concierto el sábado 25 de marzo en Málaga (La Cochera Cabaret) para mostrar en vivo su segundo disco, Reset. Hija del príncipe Kyril de Bulgaría y de la marchante de arte Rosario Nadal (fue modelo de Valentino) y nieta del rey Simeon de Bulgaria, busca crecer como frontwoman en la escena indie. «Entre lo que más me encanta de mi trabajo está descubrir ciudades gracias a la música», dice en esta charla.

A diferencia del trabajo previo, las canciones de Reset parecen más alegres, lo digo por temas como Salto o Rolling...

Más que alegres, son temas con mensajes para que te hagan sentir que no debes dejar que los imprevistos impidan que sigas tu camino. Hay que seguir hacia delante porque las cosas saldrán bien y se trata de transmitir un mensaje positivo.

¿En qué formato es la gira?

Estamos como dúo, batería y yo con la guitarra eléctrica, yendo más hacia sonidos del mundo del rock alternativo, jugando mucho con los rasgos indies y con mucha influencia de artistas de cuando empecé. De ahí sale el concepto de Reset.

El formato dúo está en alza. The Molotovs giran mucho por España. A otro nivel, están Niña Coyote eta Chica Tornado, las Bala...

Sí, funciona. Funciona y, sobre todo, es un formato que parece pequeño pero con el que hacemos mucho ruido. Dúo son White Stripes, Black Keys, pero también me gustan artistas como Strokes, P. J. Harvey o Patti Smith, artistas que siempre han sido inspiraciones muy grandes para mí. En las canciones de Reset he compuesto mucho con guitarra. Siempre empiezo con las melodías de la guitarra o de otro instrumento y luego ya con la voz, tarareando y al tararear la canción me lleva a ver en qué idioma voy a acabar cantando. Es mi subconsciente quien me lleva en casa o en el estudio a escribir en inglés o en español, me dejo ir hacia donde me lleva el primer parpadeo. Rolling, por ejemplo, sale de esa palabra, a partir de ahí llegó todo el concepto de la canción. En esta nueva etapa, me centro más en la guitarra.

En la carrera hasta hoy, destacan colaboraciones con Delaporte y esa con Coldplay de telonera en 2023 durante su show en Barcelona.

La colaboración con Delaporte (en febrero de 2022) fue muy especial porque yo acababa de llegar a España y poder colaborar con un grupo como ellos fue muy divertido y ese tema llamado Que se acabe sigue en el repertorio mientras otros se van cayendo al cambiar el set list de cada gira... Y en el concierto de Coldplay, ellos me dejaron al final del concierto una botella de champán con una nota que tengo en enmarcada en mi casa. Abrir para Coldplay fue algo muy especial, un sueño cumplido y una oportunidad increíble. Aprendí mucho de cómo funcionar tocando en un estadio, porque era mi primera vez en un gran recinto, y espero que no haya sido la última y pueda tener otra ocasión de actuar en un sitio así.

En el circuito de salas de aforo pequeño y medio no hay glamur.

Las salas son extremadamente importantes. De hecho, yo hago el mismo show en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona ante 50.000 personas que en una sala con 300 porque creo que es súper importante cuidar tanto los conciertos grandes como los de salas. En las salas sientes las emociones de otra forma porque el público está muy cerca y es una maravilla ver las caras de la gente en esta gira del circuito GPS (Girando Por Salas).

¿Cómo convive la faceta musical con ese mundo de la prensa rosa que subraya los precedentes de su padre y su madre?

Esa es una parte que a la prensa rosa le gusta mucho pero no es algo en lo que yo me meta. Siempre me gusta más charlar con medios que representan la cultura, la música, lo que va a representar mi trabajo, luego, que haya quien escriba de otras cosas es algo con lo que convivo pero yo ya he hecho mucho trabajo personal como para dejar que esas cosas se interpongan en mi camino y me afecten.

¿Qué opina su familia de la música que hace hoy día?

Mis padres me apoyan muchísimo y son una parte importante de cara a hacer lo que hago. Son muy admiradores de la música, aprecian mucho la música. Tanto mi madre como mi padre siempre han escuchado todo tipo de géneros de música. De pequeñas, nos llevaban siempre a ver conciertos, creo que desde el primer día, cuando mi madre me trajo a casa ya me atrajo la música porque en casa, siempre sonaba música, en la radio, en la tele, en el coche, en los conciertos a los que nos llevaban. Siempre me han dicho que, sea lo que sea lo que haga, hay que trabajar muy duro y están muy contentos de lo que hago.

¿Qué sonaba en esa casa?

Mi madre, por ejemplo, escuchaba a Franz Ferdinand, Belle and Sebastian, Strokes... mucha música anglosajona porque vivíamos en Londres, pero también me enseñaron música de Christina y Los Subterráneos, Los Planetas... Ha habido un cambio enorme en la música y hoy hay un crossover en los idiomas tremendo, llegan a todas partes. Antes, conseguir música en español, cuando vivías fuera de España, no era fácil, pero con el paso del tiempo pude descubrir también a artistas de más atrás, como Alaska, artistas que escuchaban mis padres en los años 80 cuando vivían en España y de los que eran megafans.

¿Acabamos con una recomendación cultural?

Claro. Recomendaría ir al cine a ver Hamnet, de Chloé Zhao, que es una película espectacular y yo que siempre me fijo un poco más en la música, creo que la banda sonora de Max Richter es maravillosa.