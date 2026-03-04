La Orquesta Sinfónica de Málaga ofrecerá en marzo cuatro conciertos de la mano de la Diputación

La Orquesta Sinfónica de Málaga ofrecerá cuatro grandes conciertos de la mano de la Diputación durante el mes de marzo. Los escenarios serán el Auditorio Edgar Neville mañana 5 de marzo y el sábado 7, la Catedral de Málaga el 13 y la Iglesia de Santa María la Mayor de Ronda el 15 de marzo.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, que ha recordado que la Diputación de Málaga es la principal promotora de la Sinfónica de Málaga desde 1995. Los programas de cada concierto recorren distintos estilos y tradiciones musicales, desde el repertorio sinfónico internacional y el patrimonio sacro hasta la música procesional vinculada a la Semana Santa.

El primer concierto será a las 20.00 horas de mañana jueves, 5 de marzo. El Auditorio Edgar Neville de la Diputación acogerá el Encuentro Sinfónico Málaga-Hunan, dirigido por Yan Jianan y con la violinista Xiaotong Wang como solista, en un programa que incluye obras de Zhao Jiping, el célebre concierto para violín ‘Liang Zhu’ y el poema sinfónico ‘Genesis’ de Baruch Berliner. Las invitaciones pueden obtenerse en https://culturama.cliqueo.es.

El Edgar Neville también será el escenario de la segunda cita del ciclo, el 7 de marzo a las 12.00 horas, con el X Concierto Sinfónico de Marchas Procesionales, dirigido por Francisco Javier Gutiérrez Juan, con una selección de marchas emblemáticas del repertorio procesional andaluz interpretadas en versión sinfónica. Las invitaciones gratuitas, con un máximo de dos por persona, pueden recogerse del 2 al 6 de marzo en la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga (C/ Muro de San Julián, 2) en horario de mañana y tarde.

El 13 de marzo, a las 19.30 horas, la Catedral de Málaga acogerá la interpretación del ‘Miserere’ de Eduardo Ocón Rivas, una de las obras más representativas del patrimonio musical sacro malagueño, a cargo del Coro de Ópera de Málaga y la Orquesta Sinfónica de Málaga, dirigidos por Pablo Guzmán Palma, dentro del ciclo ‘Cuaresma en San Julián’. La entrada es libre hasta completar aforo.

Y el 15 de marzo, a las 19.00 horas, el ‘Réquiem’ de Mozart sonará en la Iglesia de Santa María la Mayor de Ronda en el marco del XXI Ciclo de Música Sacra. La Orquesta Sinfónica de Málaga estará bajo la dirección de José Carlos Carmona, junto al Coro Sinfónico Hispalense, la Coral Alonso Cano de Priego de Córdoba, la Coral Ciudad de Antequera y los solistas Belén Quirós, María Ogueta, Arturo Garralón y Julio Nomededeu. El concierto estará dedicado a la memoria de Pepa Becerra, impulsora de este ciclo. La entrada es libre hasta completar aforo.