Repsol ofrecerá palomitas gratis y recarga de móviles en el Festival de Cine de Málaga

La compañía energética instalará bancos solares en Calle Larios y la Plaza de la Constitución, además de ofrecer entrevistas a celebridades, como Hugo Silva, en el hotel Málaga Palacio, durante la 29ª edición del festival

29ª Edición del Festival de Málaga en alianza con Repsol

29ª Edición del Festival de Málaga en alianza con Repsol / L.O

Aroha Moreno

El Festival de Cine de Málaga celebra su 29ª Ediciónen la capital de la mano de Repsol. La compañía energética vuelve por tercer año consecutivo a patrocinar este evento, mediante la aportación de energía sostenible y limpia para hacerlo funcionar.

Repsol renueva su alianza con la ciudad y con el evento, con un eslogan muy claro: "Proporcionar energía para que la gente disfrute". Con esta mentalidad, su objetivo es reducir las emisiones de carbono con la creación de una conexión con la ciudadanía. Para ello, facilitarán bancos solares para recargar dispositivos móviles en la calle Larios y la Plaza de la Constitución; además de ofrecer la oportunidad de ver las entrevistas a las celebridades, como a Hugo Silva en 13 de marzo, en el set audiovisual patrocinado por Kinotico, en la entrada del hotel Málaga Palacio. A su vez, el trasporte de los invitados se realizará con un suministro de energía eléctrica y Diesel Nexa, con el fin de apostar por la energía 100% renovable.

Ana Bella Lozano en el set audiovisual de Kinetico

Ana Bella Lozano en el set audiovisual de Kinetico / L.O

En adición a estos servicios, Repsol ofrecerá cubos de palomitas gratis el sábado 14 y el domingo 15 a aquellas personas que se hayan instalado su aplicación "Waylet". Se tratará, una vez más, de una producción renovable y se podrá encontrar en el set audiovisual ubicado en la puerta del hotel Málaga Palacio.

El Festival tendrá lugar el primer fin de semana de marzo, y será posible adquirir entradas para la visualización de los distintos largometrajes y proyectos audiovisuales que se expondrán en los correspondientes días. Contará con la participación de distintos actores, actrices, directores y miembros de la industria, que caminarán por la alfombra roja en los próximos días. Incluso el actor Hugo Silva estará presente el 13 de marzo en el punto de Repsol para ser entrevistado.

Reunión de prensa con representantes de Repsol

Reunión de prensa con representantes de Repsol / L.O

En Repsol creemos que la cultura y el ocio tienen algo muy poderoso: la capacidad de unir a las personas. Por eso, es un honor estar hoy aquí, junto al Festival de Málaga, por tercer año consecutivo, aportando lo que mejor sabemos hacer: nuestras energías

Ana Bella Lozano

— Responsable de Patrocinio de Ocio de Repsol

Otras colaboraciones de Repsol

La compañía energética no solo apuesta por el Festival de Cine de Málaga, sino que también posee alianzas con diversos festivales de música del país, como el BBK, el Arenal Sound o el Marenostrum Fuengirola. Su inversión se centra en una transformación de las giras de los artistas a totalmente renovable. Se puede observar su implicación en la industria en los últimos años, pues han financiado a artistas como Dani Fernández, con el que produjeron y distribuyeron su documental el pasado año.

Su representante Ana Bella Lozano nos revela futuras colaboraciones con cinco determinados cantantes y bandas: Dani Fernández, Iván Ferreiro, Veintiuno, Marlon y una quinta promesa que no puede ser anunciada por el momento. Y en cuanto a su futura colaboración con Málaga, declara que "es una ciudad entrañable, fantástica y nosotros lo disfrutamos muchísimo".

