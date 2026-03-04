Patrocinio
Repsol ofrecerá palomitas gratis y recarga de móviles en el Festival de Cine de Málaga
La compañía energética instalará bancos solares en Calle Larios y la Plaza de la Constitución, además de ofrecer entrevistas a celebridades, como Hugo Silva, en el hotel Málaga Palacio, durante la 29ª edición del festival
Aroha Moreno
El Festival de Cine de Málaga celebra su 29ª Ediciónen la capital de la mano de Repsol. La compañía energética vuelve por tercer año consecutivo a patrocinar este evento, mediante la aportación de energía sostenible y limpia para hacerlo funcionar.
Repsol renueva su alianza con la ciudad y con el evento, con un eslogan muy claro: "Proporcionar energía para que la gente disfrute". Con esta mentalidad, su objetivo es reducir las emisiones de carbono con la creación de una conexión con la ciudadanía. Para ello, facilitarán bancos solares para recargar dispositivos móviles en la calle Larios y la Plaza de la Constitución; además de ofrecer la oportunidad de ver las entrevistas a las celebridades, como a Hugo Silva en 13 de marzo, en el set audiovisual patrocinado por Kinotico, en la entrada del hotel Málaga Palacio. A su vez, el trasporte de los invitados se realizará con un suministro de energía eléctrica y Diesel Nexa, con el fin de apostar por la energía 100% renovable.
En adición a estos servicios, Repsol ofrecerá cubos de palomitas gratis el sábado 14 y el domingo 15 a aquellas personas que se hayan instalado su aplicación "Waylet". Se tratará, una vez más, de una producción renovable y se podrá encontrar en el set audiovisual ubicado en la puerta del hotel Málaga Palacio.
El Festival tendrá lugar el primer fin de semana de marzo, y será posible adquirir entradas para la visualización de los distintos largometrajes y proyectos audiovisuales que se expondrán en los correspondientes días. Contará con la participación de distintos actores, actrices, directores y miembros de la industria, que caminarán por la alfombra roja en los próximos días. Incluso el actor Hugo Silva estará presente el 13 de marzo en el punto de Repsol para ser entrevistado.
En Repsol creemos que la cultura y el ocio tienen algo muy poderoso: la capacidad de unir a las personas. Por eso, es un honor estar hoy aquí, junto al Festival de Málaga, por tercer año consecutivo, aportando lo que mejor sabemos hacer: nuestras energías
Otras colaboraciones de Repsol
La compañía energética no solo apuesta por el Festival de Cine de Málaga, sino que también posee alianzas con diversos festivales de música del país, como el BBK, el Arenal Sound o el Marenostrum Fuengirola. Su inversión se centra en una transformación de las giras de los artistas a totalmente renovable. Se puede observar su implicación en la industria en los últimos años, pues han financiado a artistas como Dani Fernández, con el que produjeron y distribuyeron su documental el pasado año.
Su representante Ana Bella Lozano nos revela futuras colaboraciones con cinco determinados cantantes y bandas: Dani Fernández, Iván Ferreiro, Veintiuno, Marlon y una quinta promesa que no puede ser anunciada por el momento. Y en cuanto a su futura colaboración con Málaga, declara que "es una ciudad entrañable, fantástica y nosotros lo disfrutamos muchísimo".
- La Junta abre compuertas en La Viñuela y la presa del Guadalhorce
- La mítica venta de los Montes de Málaga que lleva 70 años sirviendo la mejor comida serrana
- La Aemet alerta de una nueva borrasca en Málaga: Regina trae lluvias y calima
- Fallece Juan José Jiménez Jiménez, 'El Carbonero', propietario de la droguería La Cordobesa en Málaga
- Lagoom Living abre la convocatoria de las primeras 62 VPO de alquiler en el Distrito Universidad en Málaga: estos son los plazos y requisitos para los solicitantes
- Hallan muerta a una mujer de 66 años en Cártama con signos de violencia
- Un incendio obliga a desalojar un bloque en Málaga y rescatar a varias familias por las ventanas
- La falta de niños obliga a cerrar más de 40 aulas en la provincia de Málaga