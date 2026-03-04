RTVE organiza en el Festival de Málaga cuatro galas de cine y celebra desde allí el Día de la Mujer

RTVE, patrocinadora oficial del Festival de Cine de Málaga, presentará allí 22 películas participadas, otorgará el Premio Talento de nueva creación y celebrará cuatro galas de cine para preestrenar 'Casi todo bien', de Andres Salmoyraghi (sábado 7), 'Los justos', de Jorge A. Lara (9 de marzo); 'Mallorca confidencial', de David Ilundain (11 de marzo) y 'Kraken: el libro negro de las horas', de Joaquín Llamas y Manuel Sanabria (13 de marzo).

Asimismo, el 8 de marzo, el Observatorio de Igualdad de RTVE celebrará en Málaga el Día de la Mujer con el acto 'Gracias Pioneras': una conversación vinculada al preestreno de la película 'Pioneras: solo querían jugar', que recrea los inicios del fútbol femenino en España en los 70.

Cuatro galas de cine A

RTVE celebrará cuatro galas con filmes que participan en Sección Oficial Fuera de Concurso. En concreto, el sábado 7, se preestrenará en el Cine Albéniz 'Casi todo bien', de Andres Salmoyraghi. Una historia protagonizada por un escritor de 40 años que vive en permanente tensión entre su amor por los clásicos y el desencanto con la industria editorial actual, encadenando negativas y sobreviviendo entre una librería y talleres de escritura online. Su día a día parece estancado en una rutina sin salida. Con Secun de la Rosa, Silma López, Marcel Borràs y Julián Vilagrán.

El lunes 9 de marzo en el Teatro Cervantes, 'Los justos', de Jorge A. Lara, con Carmen Machi y Vito Sanz. Nueve miembros de un jurado popular deliberan en solitario sobre un controvertido caso de corrupción. Las pruebas son irrefutables, la opinión pública ya ha emitido su veredicto y nadie parece dudar... Hasta que reciben una oferta secreta: cada miembro del jurado recibirá un millón de euros si cambia su voto de culpable a inocente. Si quieren participar, deben alcanzar la unanimidad, sacando a la luz los asuntos pendientes de cada uno.

El miércoles 11 en el Cine Albéniz, 'Mallorca confidencial' de David Ilundain, protagonizada por Lolita y ambientada en Mallorca en el año 2007. La Chusa, matriarca del un poblado chabolista, maneja el mercado de la droga con el apoyo de vecinos, traficantes y policías. Pero cuando sufre un sustancioso robo ve cómo se tambalea su poder y su familia.

Por otro lado, el viernes 13 de marzo se estrena en una última Gala RTVE en el Teatro Echegaray, 'Kraken: El libro negro de las horas', de Joaquín Llamas y Manuel Sanabria, adaptación del best seller de Eva García Sáenz de Urturi y ambientada en Vitoria en el año 2022.

El exinspector Unai López de Ayala, alias Kraken (Alejo Sauras) recibe una llamada anónima que cambiará lo que cree saber de su pasado familiar: tiene una semana para encontrar el legendario Libro negro de las horas; si no, su madre, a la que creía muerta desde hace décadas, morirá. Unai inicia junto a Esti (Maggie Civantos) una carrera contrarreloj para trazar el perfil criminal más importante de su carrera, uno capaz de cambiar para siempre su pasado.

Observatorio de Igualdad de RTVE

Asimismo, con motivo del Día de la Mujer, el Observatorio de Igualdad de RTVE organiza dos actos: El domingo 8 de marzo, bajo el título 'Gracias pioneras', se celebrará una mesa redonda en la que el Observatorio impulsará una conversación vinculada al preestreno de la película 'Pioneras: solo querían jugar', un largometraje de ficción basado en hechos reales y dirigido por Marta Díaz de Lope Díaz, que recrea los inicios del fútbol femenino en España en la década de los 70.

El acto reunirá a mujeres profesionales del fútbol que abrieron camino, como Carmen Arce 'Kubalita' y Victoria Hernández, junto a jugadoras en activo como Claudia Zornoza. También participarán Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, y la cantante y compositora Zahara, autora de varias de las canciones de la banda sonora de la película 'Pioneras'.

El encuentro consistirá en una conversación moderada por Beatriz Aparicio-jefa de unidad del Observatorio de Igualdad- en torno a la memoria, la igualdad y la construcción de referentes femeninos en el deporte.

Y el lunes 9 de marzo, el Museo Thyssen de Málaga acoge otra mesa redonda organizada por el Observatorio junto a la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales. Bajo el título 'De la semilla a la pantalla: estrategias de apoyo al cine y el documental en RTVE', se reflexionará sobre la presencia femenina en el sector audiovisual y se esuchará a profesionales y responsables de la selección de proyectos con el objetivo de crear espacios de oportunidad, de potenciar el talento femenino y la igualdad.

Noticias relacionadas

Participarán como ponentes, Mercedes de Pablos, presidenta del Observatorio de Igualdad; Gervasio Iglesias, subdirector del área de Cine de RTVE; y Cecilia Fernández, productora ejecutiva de documentales en RTVE.