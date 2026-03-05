Esculturas del Puerto: las instituciones cívicas malagueñas del puerto discrepan del criterio de la Junta

Nuevo, tercero ya, comunicado conjunto de las instituciones cívicas malagueñas al respecto de la polémica instalación del conjunto escultórico monumental 'Las columnas del mar' en el acceso principal del Puerto de Málaga. Responden en esta ocasión a la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia Pozo, que hace unos días determinó que no paralizará el proyecto de la Autoridad Portuaria. En su opinión, las estatuas se instalarán en una zona fuera del perímetro delimitado como Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que no se requeriría autorización del Gobierno andaluz.

José María Ruiz Povedano, en representación de la Sociedad Económica de Amigos del País; Rosario Camacho Martínez, en representación de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo; Miguel Tello Reyes, en representación del Ateneo de Málaga, y Pedro Marín Cots, en representación del Instituto de Estudios Urbanos y Sociales (IEUS), aseguran discrepar de la interpretación de Pozo de la legislación vigente según la que en la declaración de BIC “no se delimitó, ni definió ningún entorno”, cuando en los planos de la declaración de 2012 (Decreto 88/2012, de 17 de abril) "se delimita perfectamente el contorno físico del ámbito protegido", como, aseguran, se puede ver en el plano adjunto bajo estas líneas.

Plano de la Declaración de BIC del Centro Histórico con las columnas señaladas / La Opinión

"Esta interpretación de la Consejería de Cultura de la legislación andaluza de protección del patrimonio histórico nos obliga a recordarle, que no solo hay una delimitación de la superficie protegida, sino que está también amparada por normativas complementarias que señalan no solo elementos físicos como una línea, sino el entorno del BIC, su percepción visual y simbólica. Y es una evidencia constatable que el emplazamiento de las estatuas se localiza plenamente en el entorno más característico de la ciudad histórica de Málaga", razonan los firmantes del texto.

Marco normativo

El Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, "establece un marco normativo que protege de manera integral los bienes constituyentes del patrimonio histórico andaluz- en este caso el Centro Histórico de Málaga, declarado Bien de Interés Cultural en 2012- y que incluye no solo los elementos materiales individualizados, sino también su entorno, percepción simbólica e imagen cultural", abundan. Así, aseguran, "proyectos que alteren vistas, relaciones visuales, escala o volumetría pueden considerarse incompatibles con la protección del patrimonio". En este sentido, el que las estatuas proyectadas están casi rozando la línea de demarcación del ámbito BIC del Centro Histórico de Málaga, frente a la Plaza de la Marina y en el ámbito portuario, no dejan por ello de estar afectadas por la normativa legal como señala la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía en sus art. 27 (el espacio que conforme su entorno) y art. 28.1 (entorno no colindante o alejado), apuntan.

Esta Ley, recuerdan los citados firmantes del comunicado, considera contaminación visual o perceptiva cualquier intervención/uso/acción en el bien o su entorno que degrade valores o distorsione su contemplación (art. 19.1), debiendo controlarse, entre otros, construcciones o instalaciones permanentes o temporales que por altura, volumetría o distancia perturben la percepción, y también mobiliario urbano (art. 19.2).

Centro Histórico

"Ciertamente no puede dejar de sorprender el celo normativo que la Consejería de Cultura lleva a cabo con proyectos de edificación en el ámbito histórico de Málaga para asuntos de menor incidencia, y ante una afección del entorno urbano tan notable como la que pueden producir las estatuas no haya emitido ningún pronunciamiento público, al menos que nosotros conozcamos", señalan los responsables de las instituciones cívicas, que resaltan la necesidad de informar de manera previa de aquellos planes, programas o proyectos puedan incidir sobre bienes declarados de interés cultural.