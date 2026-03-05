Fundación Unicaja y el Ayuntamiento de Málaga refuerzan su alianza en materia cultural

El Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Unicaja han firmado un convenio para la organización de diversas actividades culturales para 2026, que ha sido aprobado este jueves en la junta de gobierno local. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, han dado a conocer los detalles de este acuerdo que se materializa en una inversión de 600.000 euros y apoya actividades referentes del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, la Sociedad Málaga Procultura, el Centre Pompidou y el Museo Carmen Thyssen.

Tras la junta de gobierno local, el alcalde de Málaga y el presidente de la Fundación Unicaja han firmado el convenio en el Salón de los Espejos. En el acto también han estados presentes la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, y el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral.

De izquierda a derecha: La concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez; y el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral. / Álex Zea

Incorporación de la Fundación Unicaja al Festival de Málaga

Entre las novedades de esta alianza cultural se encuentra la incorporación de laFundación Unicaja al Festival de Málaga como institución patrocinadora oficial. En su vigésimo novena edición la Fundación se une al certamen con el objetivo de contribuir a la promoción de la cinematografía en español y la proyección nacional e internacional de la ciudad.

El convenio contempla, además, el respaldo a otras actividades también organizadas por la sociedad municipal Málaga Procultura, como la programación lírica del Teatro Cervantes con su proyecto formativo Opera Estudio y un ciclo de conciertos en los distritos. En el caso de la lírica, este acuerdo refuerza la colaboración que se venía manteniendo para el proyecto desde hace años.

Fundación Unicaja también continuará patrocinando exposiciones del Museo Carmen Thyssen y como novedad será patrocinadora de las del Centre Pompidou. Y seguirá respaldando la celebración de La Noche en Blanco, la gran cita de la cultura participativa. Además, el acuerdo contempla una actuación para poner en valor el monumento más visitado de la capital: un proyecto de iluminación nocturna de la Alcazaba. Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a destinar íntegramente las aportaciones económicas de la Fundación Unicaja a las actividades objeto de la colaboración, además de aportar los recursos humanos y materiales para el desarrollo de las mismas, entre otras acciones.

Por último, para el seguimiento del desarrollo de este acuerdo se constituirá una comisión mixta, que estará integrada por representantes por cada una de las partes, que establecerán de común acuerdo las normas relativas a su funcionamiento. Durante la rueda de prensa, Domínguez ha valorado que "en este convenio se amplían ya las líneas de colaboración que veníamos manteniendo y se incrementa la aportación global".

Intervención del presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez. / Álex Zea

Por otro lado, ha recordado que la Fundación colabora en material cultural con otras instituciones referentes en Málaga. Asimismo, está presente en eventos como la celebración de la Feria del Libro y notables proyectos de mejora del patrimonio local como la restauración de las cubiertas de la Catedral. Además, la institución apuesta "por una educación de excelencia" a través de la gestión de sus dos colegios en Málaga capital, Rosario Moreno y Sagrada Familia, y como socio principal de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed), que tiene su sede en la ciudad.

En el plano deportivo, además de ser la propietaria del Unicaja Baloncesto, patrocina equipos como el Málaga Club de Fútbol, los clubes de balonmano Ciudad de Málaga y Málaga Costa del Sol, el Club Atletismo Málaga y el Club Waterpolo Málaga, así como los proyectos deportivos de la Academia 675 y la Escuela de Baloncesto Los Guindos. Ha recordado que Fundación Unicaja también es impulsora y patrona fundadora de la Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (Citac). Y en el plano de la acción social mantiene lazos de colaboración con medio centenar de entidades malagueñas del tercer sector y cuenta con una red de voluntariado que participa en actividades de diferente índole que se celebran en la ciudad.

A las actividades culturales del convenio suscrito con el Ayuntamiento se añaden las que organiza la Fundación en sus espacios propios. Además, a estos equipamientos se añaden los que la Fundación pone al servicio de la ciudadanía en otros ámbitos, como el complejo deportivo Los Guindos y el centro de emprendimiento que, junto al Parque Tecnológico de Andalucía, puso en marcha en su Centro Cultural de la plaza del Obispo.

Además, ha valorado que a estos equipamientos "también se van a añadir próximamente otros" y ha anunciado que "con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de la creación del Club Unicaja Baloncesto se va a proceder a la ampliación del complejo deportivo de Los Guindos con la construcción de un nuevo pabellón cubierto que tendrá un aforo en torno a mil personas". Tras ser cuestionado, ha añadido que, según previsiones ya que la información que se dispone es provisional, "si transcurre con normalidad podrían empezarse las obras en mayo o junio de este año" y "el periodo de construcción podría ser un año aproximadamente". De igual modo, ha avanzado que albergará también "el museo del Unicaja Baloncesto en las propias dependencias de la nueva edificación".

Futuro centro cultural Astoria / L.O

A todos ellos se sumará la futura sede de la Fundación en Málaga, que está previsto se edifique en la parcela municipal de la plaza de la Merced donde estaban los cines Astoria-Victoria. "Será un edificio singular, un referente arquitectónico abierto a toda la ciudadanía en el que se ofrecerá una programación expositiva, musical, escénica, literaria y educativa de primer nivel", ha explicado.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado que con el convenio firmado se "amplía, de alguna manera, lo que ya viene haciendo, ligado a la actividad municipal", pero "lo que nos importa es que la ciudad reciba no solamente lo que hace el Ayuntamiento sino más cosas que se hacen desde el ámbito de la sociedad civil en general y que ellos con acierto van canalizando". Así, ha valorado el convenio y ha incidido en que "nos alegra y nos anima, nos impulsa y nos acompaña la Fundación Unicaja en lo que se viene haciendo y seguiremos ampliando también desde el punto de vista municipal", ha concluido.