El actor Juan Acedo regresa al Teatro del Soho, donde hace un año era acomodador y ahora protagoniza 'Invisible'

El actor malagueño Juan Acedo vive uno de los momentos más importantes de su carrera con su participación en la adaptación teatral de 'Invisible', que se representa hoy y mañana en el Teatro del Soho CaixaBank. Para el intérprete, el estreno tiene un significado especialmente simbólico: hace apenas un año trabajaba en el mismo teatro como acomodador.

El recuerdo de su primer paso sobre el escenario sigue muy vivo. "Llegue bastante tranquilo, ilusionado, pero no imaginaba que se iba a mover tanto dentro de mi cuando pisara el escenario", cuenta. "Cuando vi las primeras butacas rompí a llorar. Allí, escondido entre las primeras calles, viví uno de los momentos más sinceros y bonitos de mi vida".

Acedo siente que aquel instante marcó el comienzo de una etapa que todavía le cuesta asimilar. "Sentía que algo había hecho 'click', como si algo se hubiera completado", explica.

Un vínculo fuerte con Málaga

Aunque nació en Marbella y actualmente vive en Madrid, el actor mantiene un fuerte vínculo con la capital malagueña, donde pasó varios años formándose.

"Málaga para mí es hogar", afirma. "Cuanto más me alejo, más la quiero y más la echo de menos. Tiene una energía preciosa: su sol, su gente, el olor a mar por las calles".

Ese sentimiento de pertenencia, reconoce, hace que este proyecto tenga su significado todavía mayor al estrenarse en la ciudad.

De las páginas al escenario

Antes incluso de presentarse al casting, Acedo decidió leer la novela original escrita por Eloy Moreno. La historia, que aborda el acoso escolar desde la mirada de un niño que siente que se vuelve invisible para lo demás, le impactó profundamente.

"Me fascinó la forma en que retrata las vivencias de estos niños", explica. "Entrar en ese mundo desde los ojos de un niño es muy potente. La historia mezcla momentos fantásticos con una inocencia que a veces te desgarra".

El actor malagueño Juan Acedo / La Opinión

Sobre la adaptación teatral, el actor adelanta que el público se encontrará con una propuesta intensa.

"Creo que lo que más va a sorprender es el ritmo. En la función no hay descanso, igual que no descansan las personas que sufren acoso", señala. "La tensión crece durante toda la obra y genera una adrenalina muy fuerte tanto en los actores como en el público".

Los retos de abrirse camino

Acedo también reflexiona sobre la situación de los actores jóvenes en la actualidad. La competencia es cada vez mayor y la industria atraviesa cambios importantes.

"Hoy somos muchísimos actores jóvenes intentando abrirnos camino", comenta. "También está la inteligencia artificial, que tiene aparte de la industria en tensión".

Aun así, el actor se queda con una idea que suele repetir Antonio Banderas, impulsor del Teatro del Soho-CaixaBank: "Cuanto más avancen las tecnologías, más valor tendrá el arte en vivo".

Para Acedo, el teatro conserva algo que ninguna tecnología puede sustituir: "personas hablando con personas, frente a personas".

Un camino que acaba de empezar

El actor asegura que todavía no tiene un único papel soñado en mente. Prefiere mantener la curiosidad y seguir explorando.

"Quiero hacer de todo: cine, televisión, teatro. Personajes que me exijan, que me hagan salir del ensayo preguntándome si realmente valgo para esto", dice entre risas.

Si la interpretación no hubiera aparecido en su vida, cree que su camino habría sido otro muy ligado al estudio del comportamiento humano.

"Probablemente sería psicólogo", reconoce. "Me apasiona escuchar a la gente, entender lo que sienten y cómo se comportan".

Una sensibilidad que, en cierto modo, también define su forma de entender la interpretación. Y que ahora empieza a desplegar sobre el escenario donde, hace apenas un año, observaba desde la platea.