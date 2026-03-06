Comienza el Festival de las historias

Carmen Maura, como una taquillera jubilada que se abre a la vida cada mañana desde su balcón en Tánger, en una calle llamada Málaga, descubrirá la nueva edición de cita con el cine en español. Málaga ya tiene desplegada su alfombra roja para la, quizás, la edición más marcada por el compromiso social de su historia. Desde hoy y hasta el 15 de marzo, historias narradas desde diferentes identidades sexuales, marcadas por la cuestión migratoria, indagaciones en la salud mental, la importancia de los cuidados en la edad madura y enferma, aproximaciones a hechos históricos recientes y episodios personales que terminaron hicieron historia, por ejemplo, se proyectarán en las pantallas de las diferentes sedes del Festival de Málaga, en una cita, de nuevo, marcada por la apabullante oferta cuantitativa de películas de su Sección Oficial: 43 títulos (el primero, la de inauguración, la citada Calle Málaga), nada más y nada menos, 22 a competición y 21 fuera de ella. Y por encima de todo, la ya reconocible marca registrada del certamen: el apoyo a las creadoras y a las voces emergentes.

La lluvia dio ayer una tregua que posibilitó a los operarios avanzar en los trabajos para vestir de cine la capital malagueña y tender la alfombra roja en los lugares más emblemáticos del centro histórico, aunque las miradas volverán a estar en el cielo este viernes ante las posibles precipitaciones que podrían afectar a la gala inaugural; también este sábado podría el cielo descargar para aguar la fiesta del cine.

Tareas de montaje de la próxima edición del Festival de Málaga / Álex Zea

Pero la lluvia no podrá con las ganas de cine. «El día que pusimos a la venta las entradas de esta edición, a las diez de la mañana, sólo una hora después del inicio, ya había sesiones agotadas. Y al hacer el cómputo final de la jornada, habíamos vendido casi siete mil ochocientas entradas. Creo que eso refrenda el interés del público», comentó el director del Festival, Juan Antonio Vigar, en una entrevista con La Opinión de Málaga hace sólo unos días. Y también, claro, porque es otra de las señas de identidad de nuestra cita con el audiovisual en español, muchas ganas de ver de cerca y chillarle la admiración a muchos de los rostros más populares de nuestras pequeña y gran pantalla. ¿Que quiénes vienen este año? Apunten: Los Javis, Carmen Machi, Arón Piper, la citada Carmen Maura, Salva Reina, Alauda Ruiz de Azúa, Natalia Oreiro, Macarena García, Daniel Giménez Cacho, Lolita, Berto Romero, Gracia Querejeta, Miguel Poveda, Edurne y Amaral, entre muchos otros.

Por cierto, muchos de ellos, los invitados a las jornadas de Inauguración y Clausura, las más populosas del calendario malagueño vendrán en avión, habida cuenta de que aún no se ha restablecido la circulación del AVE Madrid-Málaga. Para ambos días, se fletarán unos vuelos chárter desde la capital española para traer a todos los asistentes VIP juntos y a tiempo. El resto de días del Festival, los invitados vendrán en tren hasta Antequera-Santa Ana, donde una lanzadera del certamen les trasladará de manera cómoda y unitaria. Una complejidad logística importante, pero que se solventará sin mayor problema que el del «quebranto econónimo», avisan desde la organización. Comparado con aquella edición del coronavirus, en la que tuvieron que diseñarse e implementarse protocolos pioneros en la celebración de actos masivos en plena pandemia, esto será un contratiempo leve.

Gloria Pérez

Historias

Quizás por ese fuerte componente social mencionado, da la sensación este año de que las historias están por encima de las personas, de los nombres propios. Así, destacan en la competición Iván & Hadoum, el romance entre un hombre trans y una chica de ascendencia marroquí que viene de hacer ruido en la Berlinale; la nueva producción de Los Javis, Mi querida señorita, el remake del clásico de Jaime de Armiñán protagonizado por José Luis López Vázquez; Yo no moriré de amor, de Marta Matute, sobre el dilema de vivir la juventud o atender a las obligaciones familiares; o Corredora, protagonizada por una atleta que sufre un brote psicótico y se ve obligada a alejarse de la competición. Son sólo algunos ejemplos, como pueden comprobar, muchos relatos sobre asuntos que preocupan en la actualidad y que protagonizan debates en medios y conversaciones, que han sido trasladados a la pantalla con el cine como herramiento para la reflexión y la formulación de preguntas sociales.

En palabras de Juan Antonio Vigar, de esta manera, el certamen «cumple con el objetivo de reflejar el momento actual del audiovisual, ofreciendo una imagen variada y diversa», satisfaciendo el ímpetu por ofrecer un espacio de visibilidad a los realizadores debutantes y, en especial, a las mujeres directoras y productoras, las miradas má sensibles a muchos de los problemas del ciudadano contemporáneo.

Montaje de la cartelería en Larios para las películas del Festival de Málaga / Álex Zea

Homenajes

Aún así, claro, hay protagonistas evidentes, como los homenajeados, imprescindibles del cine español de varias épocas que se acercarán a compartir sus carreras y reflexiones en primera persona. Acudirá la reciente triunfadora de los Premios Goya por Los domingos, Alauda Ruiz de Azúa, que recogerá el Málaga Talent-La Opinión de Málaga; también la eterna almodovariana Rossy de Palma, que subirá al escenario del Teatro Cervantes para agradecer el Premio Málaga; el director peruano Francisco Lombardi, un clásico del cine latinoamericano que recibirá el Premio Retrospectiva; y la directora de producción Manuela Ocón Aburto, Premio Ricardo Franco. La veterana intérprete Victoria Vera, con la Biznaga Ciudad del Paraíso, además de la actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro y los realizadores argentino Gastón Duprat y Mariano Cohn también serán destacados con tributos por el certamen, sin olvidarnos del homenaje póstumo al recordado realizador bonaerense Fabián Bielinsky (Nueve reinas, El aura). Y no nos olvidemos de José Alba, el productor malagueño al frente de Pecado Films, que recibirá el Premio Talento Andaluz, que cada año entrega el Festival de Málaga en colaboración con la Radio Televisión de Andalucía.

Consolidado

El Festival afronta su nueva edición y, no lo perdamos de vista, el año que viene cumplirá ya tres décadas, habitando un nicho más que consolidado en el panorama audiovisual español. Dos refrendos: de un lado, el certamen sigue siendo el gran representante cultural malagueño (y andaluz) a nivel nacional en el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea (este año ha pasado del puesto décimo al noveno en el ránking español); de otro, ha copado más de 20 candidaturas en los recientes Premios Goya (es decir, que las películas lanzadas desde Málaga han tenido peso real en la gran noche del audiovisual patrio).