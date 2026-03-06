Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festival de Málaga

Málaga despliega su alfombra roja hoy: horario y protagonistas de la gala inaugural en el Cervantes

La inauguración del certamen tendrá lugar esta noche, a partir de las 20:00 horas, en el Teatro Cervantes. Una gala que será conducida por la actriz Kira Miró

Arranca la 29 edición del Festival de Málaga.

Arranca la 29 edición del Festival de Málaga. / Álex Zea

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Málaga se viste de gala este viernes para dar el pistoletazo de salida a la 29ª edición del Festival de Málaga, una semana dedicada al cine que acogerá una impresionante programación con 263 audiovisuales entre todas sus secciones, incluyendo largometrajes de ficción, documentales, cortometrajes y series de televisión.

La inauguración del certamen tendrá lugar esta noche, a partir de las 20:00 horas, en el Teatro Cervantes. Una gala que será conducida por la actriz Kira Miró.

Durante la velada, los asistentes disfrutarán de la música de Sanguijuelas del Guadiana, el cuarteto flamenco Las Migas y la cantante Lia Kali, quienes serán los encargados de poner el toque musical.

Alfombra roja

A partir de las 18:30 horas, los malagueños tendrán la oportunidad de ver desfilar por la alfombra roja a un sinfín de actores, influencers y celebrities que no querrán perderse el comienzo del Festival de Málaga. Entre los nombres más esperados se encuentran Salva Reina, Rossy de Palma, María León, Álvaro Cervantes, Secun de la Rosa, Carlos Bardem, Jorge Sanz y Sara Sálamo.

Además, otras figuras destacadas como Carmen Maura, Kira Miró, Lola Lolita, Mina El Hammani, Lucía Bellido, Silvia Acosta, Alex Monner, Belen López, Jorge Sanch y Mariola Fuentes también pasarán por la alfombra, haciendo de esta una de las citas más esperadas de la jornada.

La película que abrirá el certamen será Calle Málaga, dirigida por Maryam Touzani. Un film que está protagonizado por Carmen Maura. Entre los homenajes que se entregarán este viernes, el Festival reconocerá con la Biznaga Ciudad del Paraíso a Victoria Vera.

