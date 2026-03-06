La malagueña María del Mar Suárez 'La Chachi', nominada a los premios Olivier de danza

La actriz y bailaora malagueña María del Mar Suárez, 'La Chachi', ha logrado con su espectáculo 'Taranto Aleatorio' una nominación a los premios Olivier 2026, los más prestigiosos de las artes escénicas británicas, que celebrarán su 50 aniversario el próximo 12 de abril en Londres.

'La Chachi' competirá por el galardón en la categoría de mejor nueva producción de danza, donde se enfrentará a 'Into the Hairy', de Sharon Eyal para S-E-D; 'Mimi´s Shebeen', de Alesandra Seutin y KVS; además de 'She's Auspicious', de Mythili Prakash, todas bajo el paraguas de la compañía Sadler´s Wells, según anunció la organización. 'Taranto Aleatorio' se presentó en el teatro Barbican de Londres el pasado mes de octubre, como parte del festival Dance Umbrella y homenajea este palo flamenco originario de Almería, sencillo, seco y sin guitarra, a través una pieza de investigación escénica.

Según explica la artista en su página web, durante el espectáculo, Suárez comparte escenario con la cantante Lola Dolores y, desde el silencio, sin instrumentación, inician una conversación entre el cuerpo y el cante desnudo, en conjunción con gestualidades irreverentes, humor y azar.

La bailaora malagueña tendrá en sus manos poder repetir la hazaña lograda el año pasado por la granadina de raíces alemanas Eva Yerbabuena, que se alzó con el Olivier en la categoría de danza gracias a su espectáculo 'Yerbagüena', presentado en el Flamenco Festival de Londres.

También lo logró en 2020 la gaditana Sara Baras con su producción 'Alma', aunque no lo recibiría hasta tres años después, dada la pandemia de la covid-19.

Los premios Olivier celebrarán su 50 aniversario el próximo 12 de abril en el Royal Albert Hall de la capital británica y, además de Suárez, lideran las nominaciones las producciones 'Into The Woods' y 'Paddington: El Musical', que optarán cada una a once galardones.

