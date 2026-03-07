Patrimonio
Recuperación de escultura de Venus: el Ministerio entrega una pieza del tráfico iegal al Museo de Málaga
El Ministerio de Cultura entrega al Museo de Málaga una escultura de Venus recuperada en Italia por la Policía, a donde había llegado a través del tráfico ilegal de obras de arte
Una escultura de mármol de Venus se ha convertido en la nueva adquisición de los fondos del Museo de Málaga. Una valiosa pieza que ha seguido un camino complejo hasta recalar en Málaga, ya que fue incautada en Italia procedente del tráfico ilegal de obras de arte.
El Ministerio de Cultura ha hecho entrega este sábado de esta pieza al Museo de Málaga. Esta valiosa escultura representa un torso de la diosa Venus en mármol y fue recuperada durante la Operación 'Altarpiece', una investigación conjunta del Ministerio de Cultura, la Guardia Civil y el Arma dei Carabinieri, de Italia.
Detalles y características de la escultura de Venus
La escultura, elaborada en mármol, muestra un torso femenino que se puede identificar con la figura de Venus. En su pierna izquierda, conserva los restos de una figura adosada, posiblemente un amorcillo, aunque se encuentra muy mutilada.
El pulido excesivo de la superficie indica que se trata de una escultura de la Edad Moderna, realizada a partir de modelos clásicos. Este tipo de obras solían decorar jardines y palacios durante esa época.
Operación ‘Altarpiece’: esfuerzo internacional para recuperar el patrimonio cultural
La pieza fue recuperada en julio de 2025, junto con 68 otros bienes culturales de gran valor, tras una exhaustiva investigación que comenzó en 2023. La restitución fue resultado de la colaboración de las autoridades españolas e italianas, en una operación que subraya el compromiso de ambos países por proteger y preservar su patrimonio cultural.
Durante la presentación de la escultura en el Museo de Málaga, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, destacó que "el destino de las piezas recuperadas es siempre las salas de los museos públicos, en línea con el compromiso del Ministerio de seguir nutriendo las colecciones de nuestros museos, que son patrimonio de todos".
El impacto de la restitución en el Museo de Málaga
La ubicación final de estos bienes culturales, que han sido distribuidos por todo el país, fue decidida en el último Consejo del Patrimonio Histórico, donde participan los responsables de patrimonio cultural de todas las comunidades autónomas y del Estado.
Inauguración del Festival de Cine de Málaga: un enlace cultural clave
El ministro Urtasun también aprovechó su visita a Málaga para asistir a la inauguración de la 29ª edición del Festival de Cine de Málaga. La proyección inaugural de la película ‘Calle Málaga’, dirigida por Maryam Touzani y protagonizada por Carmen Maura, marcó el inicio de esta celebración del cine español e iberoamericano.
Urtasun resaltó la importancia del Festival de Cine de Málaga, afirmando que "hace de esta ciudad una pieza clave en el diseño cultural de nuestro país y un polo de internacionalización de nuestra cultura".
El Ministerio de Cultura apoya la organización del festival con una subvención de 800.000 euros, destinada a fomentar su internacionalización y a consolidarlo como un festival de referencia dentro del ámbito cinematográfico español.
