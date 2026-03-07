Urtasun dice que la prioridad es la biblioteca provincial frente al proyecto del Auditorio

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha situado como prioridad para Málaga terminar la Biblioteca Pública frente al Auditorio de la Música y ha asegurado que el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ya conoce su posición porque han hablado "muchas veces".

Urtasun, que ha estado este sábado en el Museo de Málaga para la entrega de la escultura de Venus, por parte del Ministerio al Museo de Málaga, ha recalcado que están acelerando todo lo que pueden para recuperar una biblioteca en el centro de la ciudad con instalaciones nuevas, en cuyas obras han invertido 21 millones de euros y que estará en el antiguo Convento de San Agustín. "Una de las inversiones más grandes que tenemos en una capital de España, ha indicado, además de detallar que van a intentar que esté para final de año, aunque no ha querido comprometerse con una fecha concreta "porque estas obras ya saben que son muy complejas". "Lo que sí les puedo asegurar es que estoy personalmente encima de esta obra, por eso la quise visitar el año pasado y que estoy tratando de que se finalice lo antes posible", ha apostillado

Obras de la Biblioteca Nacional que se va a instalar en el antiguo Convento de San Agustín / Gregorio Marrero

Preguntado por los periodistas si ha hablado recientemente con Francisco de la Torre sobre el Auditorio ha asegurado que "yo ya he hablado con el alcalde de esta cuestión muchas veces" y ha apostillado que no hay novedades. "El alcalde ya sabe cuál es mi posición y ahora mismo tenemos una gran prioridad que es terminar la Biblioteca Pública de Málaga y no hay novedad al respecto", ha dicho, y ha agregado que sabe que la ciudadanía lo está esperando con mucho interés y muchas ganas.

Respecto a San Agustín, Urtasun cree que hay "una expectativa muy grande porque la biblioteca actual ya tiene muchos años, está más en las afueras de Málaga y recuperar una biblioteca en el centro con instalaciones nuevas sé que la ciudadanía lo está esperando con mucho interés y muchas ganas".

"Entiendo que evidentemente puede haber más iniciativas, más necesidades, evidentemente los ayuntamientos y las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, pueden desarrollar los proyectos que consideren; pero quiero poner en valor el enorme esfuerzo que estamos haciendo en Málaga», dijo el ministro, quien señaló el apoyo al Festival de Cine y en las colecciones de los museos, además de la biblioteca.

Urtasun atiende a los medios durante en el Museo de Málaga. / Álex Zea

Casa Invisible

A ser cuestionado por su apoyo a la Casa Invisible, un espacio con varios procedimientos para el desalojo por el estado del inmueble, consideró que es "una iniciativa ciudadana muy importante"y defendió que la cultura la impulsan las administraciones "de una manera muy importante", pero "la sociedad civil también crea cultura". Por eso, cree "muy importante que entendamos que las administraciones no solo estamos para impulsar nosotros iniciativas propias que también, sino para acompañar aquellas iniciativas de la sociedad civil que enriquecen nuestra cultura".

"Y la Casa Invisible enriquece la cultura de esta ciudad y enriquece la cultura de este país", ha declarado, al igual que otras iniciativas de este tipo en España. Así, ha indicado que desde el Ministerio de Cultura tratan "de acompañarlas, tratamos de cuidarlas, apoyándolas con residencias y lo vamos a seguir haciendo", por lo que dijo que la posición de su departamento "es clara: son iniciativas que hay que cuidar y hay que mimar». "La cultura de un país también se construye a partir de las iniciativas que la gente levanta", indicó Urtasun, quien destacó "este espacio cultural en el corazón de Málaga, que es una auténtica joya".

Noticias relacionadas

Por su parte la portavoz provincial del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha criticado que el Gobierno de España "continúe negándose a colaborar con el futuro Palacio de la Ópera de Málaga», mientras "apuntala con dinero público" un edificio "okupado, en ruinas y con un decreto de cierre, como es La Casa Invisible". Así, ha afeado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "siga siendo la única administración que se desmarca de aportar fondos para la construcción del futuro Palacio de la Ópera en Málaga capital".