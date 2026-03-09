El Ateneo de Málaga presentará el lunes una nueva edición de la revista ANS dedicada a la fotografía malagueña

El Ateneo de Málaga presenta este lunes una nueva edición de su revista monográfica ANS. Este nuevo número, titulado ANS Díaz & Ponce, pone el foco en la fotografía malagueña en una edición que superará las 200 páginas.

El enfoque del monográfico

El monográfico busca abordar las dos grandes almas de la fotografía: la informativa y la artística. La primera tiene como protagonista al fotoperiodista Rafael Díaz, mientras que la segunda encuentra su principal representante en el fotógrafo Pepe Ponce. Ambos representan dos maneras complementarias de entender la fotografía en Málaga.

Según explica Juan Gaitán, director de la revista ANS e impulsor de este proyecto, el objetivo no es contraponer ambas visiones, sino mostrar su relación histórica: “No se trataba de confrontarlos, sino de mostrar que ambos aspectos han caminado juntos”.

El director de la revista sostiene que arte e información han convivido desde los orígenes de la fotografía y que, en la práctica, ambas perspectivas terminan influyéndose mutuamente. De hecho, Gaitán defiende que ambas corrientes se “contaminan”, por lo que no es posible situar una por encima de la otra.

Por este motivo, esta edición presenta una estructura bifrontal, con dos partes diferenciadas dedicadas a cada una de estas tradiciones fotográficas.

El fotoperiodista Rafael Díaz

El fotoperiodista Rafael Díaz ha desarrollado una carrera de más de cuatro décadas, principalmente vinculado a la Agencia EFE. Durante ese tiempo cubrió numerosos acontecimientos que han marcado la historia reciente de Málaga y también eventos internacionales.

Entre las imágenes más recordadas se encuentran fotografías de episodios históricos locales, como la visita del expresidente estadounidense George H. W. Bush durante la Feria de Málaga. En palabras de Gaitán: “Seríamos ciegos, hablando informalmente, sin la mirada de Rafael en la información local de los últimos 50 años”.

Rafael Diaz / GREGORIO TORRES

La mirada de Pepe Ponce

Por su parte, Pepe Ponce representa una mirada más cercana a la fotografía artística y documental. Su trabajo se ha centrado durante décadas en retratar la vida cultural y cotidiana de la ciudad. Gaitán lo define como: “el cronista gráfico de la cultura malagueña durante el último medio siglo”.

Sus imágenes han documentado numerosos eventos culturales, escenas urbanas y momentos cotidianos, convirtiéndose en un archivo visual fundamental para entender la evolución cultural de Málaga.

Pepe ponce / JAVIER ALBIANA

Una revista con vocación de crónica

La revista ANS surgió a finales de los años noventa dentro del Ateneo de Málaga, con la intención de servir como plataforma de reflexión y difusión cultural.

En 2019 la publicación adoptó el formato de números monográficos, con el objetivo de profundizar en artistas o disciplinas concretas. Según explica su director: “Entendimos que teníamos que hacer números monográficos de largo recorrido en los que profundizar en un artista o en una faceta artística”.

El propósito de esta línea editorial es preservar y difundir la cultura malagueña, creando publicaciones que funcionen también como referencia para futuras investigaciones. En palabras de Gaitán: “Quiero que dentro de 50 años, cuando alguien vaya a estudiar a Chicano, por ejemplo, tenga que ir a leer la revista que le dedicamos