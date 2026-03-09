Lolita da voz a Poncia del 13 al 15 de marzo en el Teatro del Soho de Málaga

El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga acoge por primera vez del 13 al 15 de marzo en el escenario a la reconocida Lolita Flores con el monólogo 'Poncia', una obra basada en el legendario personaje de 'La Casa de Bernarda Alba'.

Este texto está escrito a partir de las intervenciones del personaje de Poncia en la obra 'La Casa de Bernarda Alba' de Federico García Lorca, han señalado desde el teatro en un comunicado.

En un profundo análisis del personaje, Luis Luque rescata las intervenciones de Poncia y las convierte en reflexión, soliloquios, diálogos con fantasmas y sombras. De este modo, se alumbra un nuevo mirar dentro de la casa.

En la obra original asistimos a una sucesión de hechos que se desarrollan en orden cronológico. Aquí, en esta Poncia, no. Ella habla después del shock producido por el suicidio de Adela. Todo ocurre después de su muerte.

Así, se escucha la voz de la criada para iluminar los rincones oscuros de la obra de Lorca. Poncia habla de suicidio, libertad, culpa, clase, educación y sexo. Y lo habla con toda la fuerza de una voz que ha sido maltratada y callada. El alma de "la Poncia" se abre para insistir en la necesidad de transferir a los demás la idea de amarnos en libertad.