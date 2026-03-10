El CAL inicia el ciclo 'Pensar en compañía' con Sergio C. Fanjul en torno a 'Cronofobia'

El Centro Andaluz de las Letras ha puesto en marcha en 2026 un nuevo ciclo bautizado como 'Pensar en compañía' con actividades en las ocho provincias. En Málaga el periodista y escritor Sergio C. Fanjul será el primer invitado con motivo de la publicación de su ensayo 'Cronofobia' (Editorial Arpa). La gestora cultural Cristina Consuegra conversará con el autor sobre el miedo al paso del tiempo el próximo jueves, 12 de marzo, a las 19.00 horas en la sede malagueña. La entrada es libre hasta completar aforo, ha indicado la Junta en un comunicado.

El ensayo 'Cronofobia' es una invitación a mirar de frente la relación con el tiempo y, según argumenta el autor, a comprender que no se trata solo de una experiencia íntima, sino también política: el terreno donde se juega la posibilidad de recuperar un ritmo propio frente a las exigencias de la prisa y la productividad.

Con sensibilidad y lucidez, Fanjul despliega su fuerza narrativa para mostrar que otra forma de habitar el tiempo es posible, más humana y menos sometida a la urgencia. Sergio C. Fanjul es licenciado en Astrofísica y máster en Periodismo. Actualmente escribe en 'El País' sobre cultura, tecnología, sociedad, tendencias y paternidad.

Es profesor de escritura en la Escuela de Escritura Creativa Hotel Kafka y guionista de TV. Su labor periodística fue galardonada en 2017 con el premio Paco Rabal de Periodismo Cultural. En su faceta de escritor ha publicado los poemarios 'Otros Demonios', Premio Asturias Joven de Poesía, 'Inventario de Invertebrados', Premio Pablo García Baena, 'La Crisis. Econopoemas' y 'Pertinaz Freelance', accésit del Premio Jaime Gil de Biedma. Como ensayista es autor de 'La ciudad infinita: Crónicas de exploración urbana', 'La vida instantánea' y la reciente 'Cronofobia', en las librerías desde el pasado noviembre.

En esta cita intervendrá Cristina Consuegra, gestora y comisaria cultural, elegida por Forbes entre los 100 profesionales más creativos a nivel nacional. Es responsable de la programación expandida del Festival de Cine de Málaga y coordinadora del ciclo 'Anverso/Reverso' del Teatro Cervantes. Como periodista y divulgadora cultural Cristina Consuegra colabora en Canal Sur Radio con una sección propia sobre cultura contemporánea, y en Cadena Ser sobre convivencia digital. Es responsable del ensayo sonoro en formato podcast conversacional, En Construcci(On). Además, en prensa escrita publica en el Magazine de La Vanguardia sobre paisajes literarios y una columna de opinión en 'El Español'.