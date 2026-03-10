Dellafuente actuará en Málaga este verano en su única fecha en Andalucía

Tras años sin actuar en la provincia, Dellafuente regresará a Málaga este verano con un concierto que será, además, su única fecha en Andalucía. El artista granadino formará parte del cartel del Weekend Beach Festival de Torre del Mar, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio.

La cita malagueña será también el primero de los cuatro únicos conciertos que ofrecerá en España a lo largo de 2026. El cantante, una de las grandes figuras del género urbano actual y autor de temas tan conocidos como ‘Consentía', ‘Guerrera’ o ‘Manos Rotas' volverá así a subirse a los escenarios en uno de los festivales más destacados del verano andaluz.

2025 fue el gran año de Dellafuente, tras hacer historia en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde se convirtió en el primer artista español en ofrecer un espectáculo en un gran estadio con aforo completo y formato 360. Fueron dos noches consecutivas en las que reunió a 130.000 espectadores, que presenciaron un show sin precedentes. Ahora, en Torre del Mar, promete volver a dejar huella.

El Weekend Beach Festival 2026 continúa reforzando su cartel con artistas de distintos géneros y estilos. Entre los nombres más destacados figuran Myke Towers, Ana Mena, David Bisbal, La Pegatina, Morad, Medina Azahara, Alcalá Norte, Los Estanques, El Canijo de Jerez, Biznaga, Boikot, Walls, Abraham Mateo, Boris Brejcha, Mägo de Oz y Kybba, entre otros.