El 'No a la guerra' de Aitana Sánchez-Gijón: "Me parece oportuno, ojalá pongan lonas en todo el mundo"

Nunca ha ocultado su carácter. Aitana Sánchez-Gijón es transparente, combativa hasta las trancas. Sabe qué decir y, ojo, lo más importante, cómo hacerlo. Un signo que sacó a relucir durante la etapa que lideró la Academia de Cine entre 1998 y 2009. Y que, más tarde, en 2003, se saldó con una portada de El País donde aparecía agarrada por un agente del Congreso en la manifestación del 'No a la guerra'. Un grito en plena efervescencia tras los ataques de Estados Unidos en Irán. "No puede ser más oportuno", dice justo el día que Greenpeace ha desplegado una gran lona con este lema en la Puerta del Sol. "Que las pongan en todas parte, todo el tiempo. Cuando no hay un comportamiento civilizado, nos colocamos bajo la ley del más fuerte. Lo que nos está llevando al desastre", ha sentenciado durante la presentación de Malquerida, la pieza de Jacinto Benavente que regresa al Teatro Español 38 años después de su estreno. Por aquel entonces, también la protagonizó. Encarnó a la pequeña Acacia. Hoy, en cambio, es la madre, Raimunda. Tan reivindicativa como ella.

Debutó con 16 años en 'Segunda enseñanza', la serie Pedro Masó, pero no fue hasta los 90 cuando la popularidad la atravesó: títulos como 'Boca a boca', 'El pájaro de la felicidad' y 'Celos' la catapultaron a un olimpo del que no se ha bajado aún. Sin embargo, las alturas no le han cegado jamás. Sigue siendo la niña que imaginaba mundos que colorear. Por eso, continúa. Por eso, actúa. "Cuando Natalia Menéndez, la directora, me propuso a Raimunda, me quedé en shock. No acepté de primeras, me lo tenía que pensar. Me imponía mucho el recuerdo de la versión que Miguel Narros hizo en 1988 junto a Ana Marzoa y José Pedro Carrión. Sin embargo, ahora que estamos a punto de estrenar, me parece imposible no haberme embarcado en este proyecto. Es el cierre perfecto a un círculo que me ha regalado la vida", ha explicado Aitana, especialmente emocionada. La obra estará hasta el 26 de abril en Madrid. Después, girará por España hasta diciembre.

El elenco de 'Malquerida', con Aitana Sánchez-Gijón en el centro. / JESÚS HELLÍN

La trama se desarrolla en Los Berrocales, donde Raimunda y Acacia celebran su pedida de boda. Al quedarse viuda, contrajo matrimonio con Esteban, que es rechazado públicamente por la hija. Sin embargo, lo que desconoce la matriarca es que entre ellos se ha forjado un amor oculto tras una máscara de hostilidad. Lo peor viene cuando él, ayudado por El Rubio, comienza a deshacerse de todos los hombres que rodean a su enamorada. Es entonces cuando el pueblo comienza a llamarla Malquerida. "La adaptación ha potenciado el texto original. Han ido al hueso, elevando el aliento trágico. Hay ecos de 'Bodas de sangre' en ella. Es de una potencia emocional que nos arrastra", ha continuado la actriz, que en 2025 recibió el Goya de Honor. Cuenta también con un Feroz, cuatro Fotogramas de Plata, un Max y un Ceres que, lejos de nublarle, le han dado aún más tierra.

Aitana Sánchez-Gijon, con el goya de Honor en 2025. / EFE

Aitana se siente orgullosa de cada paso dado. Sabe lo que ha costado cada personaje y, por ello, hoy, a sus 57, los cuida con el nervio de quien los ha parido. Los altibajos no le han frenado, ni siquiera le han hecho replantearse el presente. Siempre ha tenido claro que el escenario es su hábitat natural y, por tanto, el lugar donde encuentra la paz. "Cuando empezamos a ensayar, noté que algo se había quedado en mi ADN de aquella primera versión. No entraba de nuevas, tenía algo ya instalado", ha comentado. A lo que, inmediatamente, reflexiva ha añadido: "Sólo le diría a aquella casi debutante Aitana que absorbiera y aprendiera todo lo que pudiera".

Un disparo al corazón

Junto a ella, el reparto lo completan Juan Carlos Vellido (Esteban), Lucía Juárez (Acacia), Goizalde Núñez (Juliana), José Luis Alcobendas (Eusebio), Daniel Pérez Prada (El Rubio), Álex Mola (Norberto) y Antonio Hernández Fimia (Faustino). Natalia Menéndez, junto a Juan Carlos Rubio, ha trasladado esta tragedia rural al presente desde una mirada contemporánea que respeta la grandeza del texto original y, al mismo tiempo, lo libera de los condicionantes de la época. "Me tocó muchísimo cuando la descubrí. No había escuchado jamás algo tan cruel y fuerte. Me removió. El montaje tiene algo de realismo poético. Las piedras hablan, la tierra habla. Se plantean fanatismo que hoy están muy revueltos", ha comentado. La propuesta escénica se completa con la escenografía de Alfonso Barajas, la iluminación de Juan Gómez Cornejo y la música de Mariano Marín, configurando un universo sensorial que refuerza la raíz popular y trágica de la obra.

Noticias relacionadas

Aitana Sánchez-Gijón, junto a Juan Carlos Vellido. / MARCOSGPUNTO

"Ha sido un placer escarbar en las pasiones desbocadas que planteaba Benavente. Ha sido un trabajo placentero dejarse arrastrar y meterse en esta vorágine de deseo y violencia", ha señalado Vellido. Juárez, por su parte, ha lanzado un deseo al aire: "Me gustaría que el público sintiera lo mismo que yo al leer el texto. No me podía creer cada giro". Pérez Prada adora los personajes que desprenden olores y el suyo, según ha desvelado, huele "a pólvora, a madera quemada". Un disparo al corazón que, a partir de este viernes, en Santa Ana, volverá a sangrar. O no.