'Andalucía Film Commission', premio a la mejor experiencia de turismo de pantalla

La entidad 'Andalucía Film Commission', que impulsa la producción de obras audiovisuales en la comunidad andaluza y la promoción de esta región como destino de rodajes, ha recibido el Premio a la Mejor experiencia de turismo de pantalla por 'La Gran Ruta de Cine por Andalucía'.

Ha sido en el marco de MAFIZ, la zona dedicada a la industria cinematográfica en el 29 Festival de cine de Málaga, y lo ha otorgado la entidad 'Spain Film Commission', asociación que lidera la red nacional de entidades de impulso al audiovisual 'Film Commissions' y 'Film Offices' y que promueve internacionalmente a España como destino de rodajes. 'La Gran Ruta de Cine por Andalucía' es una iniciativa desarrollada por la Andalucía Film Commission junto a Turismo Andaluz, empresa pública de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.

Turismo por la huella del cine

Este reconocimiento pone en valor una propuesta que ha contribuido a posicionar Andalucía como gran escenario de rodajes y a impulsar un modelo de turismo cinematográfico y cultural que invita a descubrir la riqueza, diversidad y singularidad de Andalucía, sus localizaciones, patrimonio, identidad cultural y la huella que el cine ha dejado en el territorio.

A través de este proyecto, Andalucía se presenta como territorio donde el audiovisual y el turismo se unen para ofrecer al visitante una experiencia vinculada al cine y a las localizaciones que han formado parte de producciones nacionales e internacionales.

El galardón lo ha entregado el presidente de la Spain Film Commission, Juan Manuel Guimerans, y lo han recibido la directora general de Promoción y Fomento del Turismo y la Hostelería de la Junta, Gemma del Corral, y la directora de Andalucía Film Commission, Piluca Querol. Del Corral ha destacado la estrecha colaboración entre Turismo Andaluz y Andalucía Film Commission, desde hace más de 20 años y su carácter pionero en el desarrollo de estrategias de turismo cinematográfico.

Spain Film Commission distingue así la labor que desempeñan ambas instituciones en el impulso del turismo cinematográfico en la comunidad andaluza, línea de trabajo estratégica que refuerza el posicionamiento de Andalucía como destino de cine y como referente en el desarrollo de experiencias turísticas ligadas a la pantalla.