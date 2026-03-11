El Festival Soles de Málaga 2026 regresa el 18 de abril con doce horas de música y solidaridad

El próximo 18 de abril, el Festival Solidario Soles de Málaga vuelve a la ciudad en una cita benéfica que ofrecerá doce horas de música ininterrumpidas.

Desde las 12.00 hasta las 00.00 horas, el público podrá disfrutar de conciertos en directo mientras contribuye a mejorar la vida de personas en situación de vulnerabilidad.

Impulsado en sus inicios por Bodega El Pimpi y desarrollado actualmente por su Fundación, el festival se celebrará en la Plaza de toros La Malagueta y será presentado por la actriz Belinda Washington y el humorista Ángel Rielo, en una jornada pensada para disfrutar mientras se colabora con una buena causa.

Artistas confirmados

Entre los nombres confirmados se encuentran el grupo Seguridad Social, Broken Peach, SuperHeavySound, Lady Shakes, Dr. No, Súper 8, Zayas, Comando G, Red Vintage Band y el DJ Juan Marín.

El festival destinará su recaudación a proyectos sociales que trabajan con colectivos vulnerables de la provincia. En esta edición, las entidades beneficiarias serán AFESOL, Nuevo Futuro, Prolibertas, Fundación Betania y ALAS Málaga, iniciativas que trabajan en ámbitos como la salud mental, la infancia en acogida, la reinserción social, la atención a emergencias y la prevención de la violencia sexual infantil en centros educativos.

El Festival Soles de Málaga contará una zona de pista equipada con césped y sombra para garantizar la comodidad del público, así como una variada oferta de comida y bebida de la mano de Bodega El Pimpi.

Las entradas, que serán pases solidarios, ya están disponibles. El pase general tiene un coste de 25€ y el infantil, para menores de 10 años, cuesta 5€.

Octava edición

Desde su nacimiento en 2018, Soles de Málaga se ha consolidado como un movimiento social que moviliza a miles de personas en torno a la solidaridad.

En estos años ha reunido a más de 114.000 asistentes, ha apoyado a 104 ONG y ha logrado recaudar más de 1.054.000 euros destinados a proyectos sociales de la provincia, convirtiéndose en un referente de impacto social en Málaga. La música volverá a ser el gran hilo conductor de esta jornada solidaria, con un cartel que reunirá a artistas del panorama nacional y local. Bajo el lema “Conquista del SOL”, la ciudad volverá a reunirse durante doce horas para demostrar que la música puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación social y solidaridad.