La Térmica Village aterriza en Nerja este sábado con seis horas de música y cultura en la calle

La Térmica Village, el programa cultural itinerante de la Diputación de Málaga, va a hacer parada el próximo sábado 14 de marzo en la localidad de Nerja con una jornada de seis horas de música en directo, talleres participativos y propuestas creativas abiertas al público y con el artista Kiki Morente como gran estrella de cartel.

La plaza de España será el escenario de esta cita, que se desarrollará de 17.00 a 23.00 horas con entrada libre.

Este encuentro, organizado en coproducción entre La Térmica y el Ayuntamiento de Nerja, convertirá el centro del municipio en un espacio de cultura contemporánea al aire libre, combinando conciertos, actividades para todas las edades y experiencias participativas.

Propuesta musical

La música va a ser uno de los ejes centrales de la jornada con un cartel que encabeza Kiki Morente, una de las voces más destacadas del flamenco actual, que presentará en Nerja su último trabajo, 'Azabache'. El encargado de abrir la jornada será El Nieto Manuel (17.00 - 18.00 horas), un joven artista que destaca por su voz potente y su presencia escénica, considerado una de las nuevas promesas del panorama musical.

A continuación actuará Maximiliano Calvo, entre las 18.00 y 19.30 horas, músico y 'showman' cuya banda ha ganado gran popularidad en redes sociales gracias a la energía y cercanía de sus directos. A él le seguirá el ya citado Kiki Morente, entre las 19.30 y 21.00 horas y la jornada musical se cerrará con Derek Van Den Bulcke, entre las 21.00 y 23.00 horas, que es habitual en festivales y conocido por sus sesiones de electroflamenco, que ofrecerá un espectáculo con una fuerte componente audiovisual para despedir la noche.

Talleres y propuestas

La Térmica Village abarca también una programación de talleres dirigidos tanto a público familiar como a jóvenes y adultos. Las actividades son gratuitas y se desarrollarán en dos franjas horarias, de 17.30 a 19.30 horas y de 20.00 a 22.00 horas. Para participar es necesario inscripción previa en el propio espacio, que se activa de forma presencial una hora antes del comienzo de cada taller.

Entre las propuestas se encuentran 'Twin Art', impartido por Prodipec, un taller artístico familiar que crea composiciones simétricas mediante cuerdas impregnadas en pintura; 'Ecosistemas autosuficientes', donde Ecodecs enseñará a los participantes a construir su propio terrario aprendiendo sobre equilibrio ecológico y sostenibilidad; y 'Experimentos locos', una actividad científica de Mimedia pensada para despertar la curiosidad de los más pequeños a través de experimentos sorprendentes.

También se celebrará un taller de personalización de tote bags que usará técnicas manuales y estampación artesanal impartido por Carmina Hace Cosas de la marca textil Todo Mal Gracias; así como un taller de cuero con Artesamart en el que los asistentes podrán crear su propio monedero aprendiendo técnicas básicas de trabajo con este material.

Acción urbana con Darko y mercado

La programación incluirá además el 'Taller de acción urbana y estructuras efímeras' del artista Darko, que se desarrollará de 17.30 a 21.30 horas.

Se trata de una propuesta performativa y participativa que invita a los asistentes a interactuar con el espacio público y formar parte del proceso creativo. Cada intervención se diseña específicamente para el lugar en el que se desarrolla, convirtiendo el entorno en una obra colectiva y en constante transformación.

Durante toda la jornada también habrá zona de mercado con productos artesanales seleccionados, completando una experiencia cultural pensada para disfrutar al aire libre y en comunidad.

La Térmica Village 2026

La parada de Nerja es la primera de la edición 2026 de La Térmica Village, que este año refuerza su vocación de acercar la cultura contemporánea a la provincia poniendo el foco en municipios de menos de 20.000 habitantes como Archidona (9 de mayo) y Pizarra (26 de septiembre), completando la ruta con Estepona (7 de noviembre).

A lo largo de 2026, el programa recorrerá distintas localidades malagueñas con jornadas culturales que combinan música en directo, talleres, arte urbano y actividades participativas, consolidándose como uno de los proyectos más destacados de dinamización cultural de la Diputación de Málaga en el territorio.