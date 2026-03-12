El VII Congreso Internacional María Zambrano en Vélez-Málaga: la continuidad y vigencia del pensamiento de la filósofa

La Fundación María Zambrano ha presentado este jueves, en el Centro de Estudios sobre el Exilio de Vélez-Málaga (Málaga), las actas del VII Congreso Internacional María Zambrano, dando a conocer oficialmente la publicación que recopila las ponencias y comunicaciones de aquel evento. La obra resalta la vigencia del pensamiento de la pensadora veleña, los hitos y el alcance del congreso celebrado en 2024 en la capital de la Axarquía, y permite al público acceder a los debates y nuevas perspectivas que marcaron el VII Congreso.

Vigencia del pensamiento de la pensadora veleña / gregorio marrero

Vida y obra de la filósofa

Las actas recogen toda la información del VII Congreso Internacional María Zambrano 'María Zambrano. Sus tiempos, el nuestro - Continuidad y vigencia'. Celebrados cada cuatro años, estos congresos buscan profundizar en la vida y obra de la filósofa veleña.

El encuentro de 2024 se organizó de forma cronológica, abarcando los años de residencia de Zambrano en Vélez-Málaga, Segovia y Madrid. Además de compilar investigaciones consolidadas, las actas incluyen nuevas líneas de estudio impulsadas por generaciones jóvenes, reflejando el dinamismo actual de los estudios zambranianos.

La publicación está disponible en formato papel y digital gracias a la subvención nominativa de la Dirección General del Libro, el Cómic y la Lectura, lo que garantiza su difusión académica nacional e internacional.

Presencia en el acto

El acto de presentación de las actas ha contado con la presencia de Jesús Lupiáñez, alcalde de Vélez-Málaga y presidente de la Fundación María Zambrano; Luis Ortega Hurtado, director gerente de la Fundación; José Luis Mora, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid; Enrique Baena Peña, catedrático de la Universidad de Málaga; y Pilar Torre Villaverde, jefa de la Unidad de Apoyo de la Dirección General del Libro, el Cómic y la Lectura.

La presentación ha puesto en valor el legado de María Zambrano y la vigencia de su pensamiento, acercando al público los debates y hallazgos surgidos en el VII Congreso Internacional.

"Un legado que perdurará por siempre"

Durante su intervención, el alcalde y presidente de la Fundación María Zambrano, Jesús Lupiáñez, ha destacado la importancia de celebrar estos eventos "que elevan el nombre de nuestra pensadora veleña por todo el país" y ha recordado el compromiso del Ayuntamiento de "impulsar aún más su legado" mediante actividades, ponencias y actos que acercan a Zambrano a las nuevas generaciones.

Además, ha subrayado que el VII Congreso se desarrolló "con un gran éxito, el resultado lo conocemos hoy aquí" y agradeció la labor de la Dirección General del Libro, el Cómic y la Lectura, mencionando a María José Gálvez, directora general, por permitir su difusión académica nacional e internacional.

Por su parte, Luis Ortega Hurtado ha expresado su "satisfacción" por los resultados del congreso y los avances actuales, señalando que "todo el trabajo está dando sus frutos, gracias también al Ayuntamiento". Según Ortega, el VII Congreso María Zambrano se saldó "con un gran éxito" y permitió "reflejar el gran trabajo que hizo María Zambrano en el siglo XX, profundizar en su legado y recordarnos a todos quién fue la pensadora y por qué estamos celebrando este acto hoy aquí".