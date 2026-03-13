La mirada al detalle de Perry Oliver, en Macharaviaya

El Ayuntamiento de Macharaviaya inaugura este viernes la exposición 'Mirando a la mirilla', del artista Perry Oliver, una muestra que podrá visitarse hasta el 29 de mayo de 2026 en el Museo de los Gálvez, concretamente en el Salón Robert Harvey del museo. La muestra invita al espectador a observar la realidad desde otra perspectiva, explorando el detalle y la mirada como elementos fundamentales de la experiencia artística.

La exposición reúne una selección de trabajos recientes de Oliver, en los que el artista plantea un diálogo visual en torno al concepto de la observación. A través de su estilo personal y de una cuidada composición, las obras invitan al visitante a detenerse y mirar con atención, descubriendo nuevas interpretaciones en lo cotidiano.

El artista y una de sus esculturas / La Opinión

Perry Oliver, artista nacido en Pennsylvania (1941), formado en su ciudad natal; reside en Nerja desde 1968. Se adentra en los grabados de manera autodidacta y hace que sus obras se expandan por todo el mundo. Desde 1999 está volcado en la escultura y sus obras han sido expuestas por Francia, México, Polonia y Portugal. De él dejó dicho el recordado Eugenio Chicano: "Sus obras son el fruto de un rigor, una disciplina, una moral artística que, paralela al conocimiento técnico en constante estudio e investigación, son el efecto-causa, natural, limpio, resultante de un proyecto escultórico que solo hombres del talante, preparación y constancia de Perry Oliver pueden llevar a cabo".