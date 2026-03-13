Los secretos de Nabokov, en el Museo Ruso

¿Quién fue realmente Vladimir Nabokov? ¿El autor de 'Lolita', la novela más escandalosa del siglo XX que le dio fama mundial? ¿Un escritor ruso que decidió reinventarse en inglés? ¿Un hombre que pasó de una infancia privilegiada al exilio? ¿Por qué en sus libros aparecen la perversión y la crueldad, mientras que en su vida fue un hombre lúcido, enemigo de la violencia y profundamente unido a su mujer durante más de cincuenta años? Muchas preguntas que abrirán el debate este domingo en el Museo Ruso, dentro de su programación de encuentros literarios 'Círculo Chéjov', con Irina Sarguzina.

Sarguzina ayudará a los asistentes (actividad gratuita para todos los públicos, sin necesidad de lectura previa) a descubrir a Vladimir Nabokov, el escritor que convirtió el desarraigo en arte y dejó en sus obras enigmas que aún hoy nos inquietan. Autor prolífico, decía escribir por la noche, en cama, con un tazón de leche. Su obra literaria es una de las más grandes, complejas e imaginativas del siglo XX y una de las aventuras más personales, en la que el tratamiento del amor, el sexo (el erotismo era para él un ejercicio de libertad), el morbo y una cierta pasión demoníaca, se tratan con ingenio, crudeza e ironía. Obras lingüísticamente complejas en las que abundan los juegos de palabras con los que combina el tiempo y el espacio en los que sitúa a sus personajes. Creador de universos diversos recrea también la nostalgia por los paraísos perdidos de la infancia en Rusia.

Irina Sargúzina es profesora y doctora en Filología por la Universidad de Granada. En FAMER edita la revista cultural bilingüe 'NEVA' y coordina actividades literarias.