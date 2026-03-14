Primeras reacciones al estreno de 'Torrente, presidente': "Para esto vale la pena ir al cine"

Colas, risas y móviles preparados en la entrada de los Cines Imperial de Sabadell. La sexta entrega de la saga creada por Santiago Segura, Torrente Presidente, llega este viernes a las salas rodeada de expectación y con decenas de espectadores dispuestos a comprobar si el regreso de José Luis Torrente mantiene el espíritu irreverente de sus primeras películas.

Ya en las primeras sesiones del día, el movimiento en el cine era constante. Para ser un viernes, la sala registraba una asistencia notable, con espectadores que no querían perderse el estreno de la nueva entrega de la saga. “Hemos hecho un maratón antes de venir”, responde una pareja que asegura que, a pesar de no tener ni idea de cómo será la trama ni de quién aparecerá, sus expectativas “son altísimas”. “Tengo mucho FOMO por verla”, añaden entre risas.

Estreno de la película Torrente Presidente en el cine Imperial de Sabadell. / MANU MITRU / EPC

En la sala se podía apreciar sobre todo público joven, aunque también había espacio para espectadores más adultos. Algunos esperan que la película sea como las dos primeras y que se “meta con todo el mundo, tanto con la derecha como con la izquierda, que no deje a nadie vivo”.

Y efectivamente, cuando se encienden las luces al terminar la primera sesión se escuchan aplausos efusivos, sobre todo entre el público más joven, donde algunos exclaman: “Para esto vale la pena ir al cine”.

La pareja que acudía con las expectativas altas asegura que la película “las ha cumplido con creces” y que “vuelve al humor de las dos primeras entregas”. También remarcan la presencia de rostros conocidos de internet e influencers, algo que consideran que conecta especialmente con el público joven.

Aun así, otro espectador asegura que hizo bien en ver antes las anteriores películas, ya que en esta nueva entrega “se recuperan muchos personajes” y que sin ese maratón previo “en algunas cosas se habría perdido”.

Barcelona 13/03/2026 Sociedad. . Estreno de la película Torrente Presidente en el cine Imperial de Sabadell. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Un espectador de mayor edad, que asegura haber visto todas las películas de la saga en el cine, afirma que esta es “mucho mejor que la última” y destaca que, en esta ocasión, los cameos “están mejor hilados”, a diferencia de otras entregas donde, en su opinión, resultaban “muy gratuitos”.

Muchos espectadores también valoran haber entrado a la sala sin saber prácticamente nada de la película. “Yo lo prefiero así”, comenta uno de ellos, que cree que a veces los tráilers “te hacen esperar demasiado y ya te enseñan lo más divertido”. Sin haber visto nada antes, añade, “el efecto sorpresa es mucho mayor”. Incluso califica algunos de los cameos como “espectaculares”.

Para la siguiente sesión ya se aprecia un público más amplio y con ganas de disfrutar de la nueva entrega. Esta vez el perfil está más repartido entre jóvenes y mayores.

Es el caso de Pedro y Luisa, una pareja de 65 años que asegura ir al cine dos veces por semana y que hoy no ha querido perderse el estreno. “Esperamos que sea como las dos primeras, porque nos reímos muchísimo con ellas, y que se meta con toda la política actual sin dejar a nadie vivo”, comentan. Al preguntarles si votarían a Torrente en unas elecciones, responden entre risas y sin dudarlo: “Sí, clarísimamente, si pudiera”.

Entre los jóvenes también se lanza la misma pregunta y algunos gritan entusiasmados “¡Torrente presidente!”, mientras que una joven responde entre carcajadas: “¡Rayos, no!”.

Noticias relacionadas

Si las primeras reacciones sirven de termómetro, el regreso de José Luis Torrente parece haber conectado con varias generaciones de espectadores y apunta a convertirse en uno de los fenómenos de taquilla del año.