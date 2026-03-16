Ángelo Néstore será el invitado a la nueva cita de "Voces Contemporáneas"

La artista italoespañola, Ángelo Néstore, ha sido invitada para la nueva sesión de ciclo de "Voces contemporáneas". La sesión tendrá lugar el miércoles 18 de marzo a las 18:30 en el salón de actos MUCAC La Coracha.

Ángelo Néstore como artista pionera de la exploración queer

Ángelo Néstore, nacida en Lecce en 1986 es una artista no binaria que vive en Málaga desde 2007. Entre su galardonada obra literaria destaca Deseo ser un árbol(Premio Espasa 2022) Hágase mi voluntad(XXPremio de poesía Emilio Prados, Pre-Textos, 2020) y Actos Impuros(Premio de poesía Hiperión 2017) También ha experimentado en el género musical con obras como Incógnito y en el teatral con Sacramento.

En 2024 editó Antología de poesía queer, la primera compilación publicada en España de estas características y Leche cruda que hizo en 2025 su primera novela. Su obra se ha traducido al chino, inglés, francés e italiano.

Actualmente, codirige el "Festival de poesía Irreconciliables" y en 2020 fundó la editorial de poesía "Letraversal". También enseña Traducción e interpretación en la Universidad de Málaga.

La fundación Rafael Pérez Estrada

La que dirige el coloquio en nombre de la Fundación Rafael Pérez Estrada será María Eloy García, la en su día ganadora del premio de poesía Carmen Conde. La fundación Rafael Pérez Estrada nació en 2012 con el objetivo de custodia y difusión del legado artístico de España. Empezó con el del propio Rafael hasta el día de hoy.

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El ciclo de "Voces Contemporáneas" es otra de las iniciativas de la Fundación con el propósito de abrirse a las voces del presente y fomentar la conversación sobre las nuevas formas de creación.