El Museo Thyssen Málaga cumple 15 años con casi 2,4 millones de visitantes en este tiempo

El Museo Carmen Thyssen Málaga, que celebrará su decimoquinto aniversario el próximo 24 de marzo, ha recibido casi 2,4 millones de visitantes desde su apertura y cuenta con unas doscientas obras de pintura española de los siglos XIX y XX y una selección de otras épocas.

Jornada de puertas abiertas

La efeméride será celebrada el próximo martes con una jornada de puertas abiertas en su colección permanente y en la exposición temporal sobre Mariano Fortuny, medida que se extenderá durante tres días para el yacimiento arqueológico romano que han presentado recientemente.

Inauguración del yacimiento romano en el subsuelo del Museo Carmen Thyssen / Álex Zea

Más de 3.000 obras

Además de la colección, el museo ha albergado hasta la fecha 63 muestras temporales, repartidas entre la Sala de Exposiciones Temporales, la Sala Noble, el Espacio ArteSonado y otros espacios.

Estas exposiciones han propiciado el paso por la pinacoteca de más de 3.000 obras de 500 artistas y la relación del museo con hasta 600 prestadores, entre otras instituciones culturales, colecciones y particulares.

Inauguración de la exposición 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló' en el Museo Thyssen / Gregorio Marrero

También ha celebrado ciclos vinculados a la poesía, las artes vivas, la literatura, la danza o la 'performance', así como actividades para las familias, los niños y los sectores de población vulnerables.

El museo ha asegurado que en estos quince años de trayectoria han reforzado su compromiso con la sostenibilidad, la conciliación laboral, la transparencia o la igualdad de género, entre otras cuestiones, con varias certificaciones y protocolos internos de actuación.

Próxima exposición temporal

El Museo Carmen Thyssen Málaga ha avanzado que la próxima cita será la apertura de la exposición temporal ‘Archipiélago’: una selección de más de cuarenta obras procedentes de la Colección Suñol Soler. En ella, Picasso, Miró, Gordillo, Warhol, Braque, Arp, Hernández Pijuan, Palazuelo, Ràfols-Casamada, Miralles, Solano, Calvo, Tàpies o Zush, entre otros muchos artistas, protagonizarán un recorrido por el arte español e internacional de las décadas de los 60, 70 y 80.

Noticias relacionadas

La efeméride cuenta con un logo oficial que ha sido creado por el estudio Ponce Contreras y que estará presente en las correspondientes publicaciones que se lleven a cabo durante el aniversario.