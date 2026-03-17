Música
El Weekend Beach Festival desvela su cartel por días y escenarios
David Bisbal, Ana Mena, La Pegatina, Medina Azahara, Boikot, Dellafuente, Morad, Alcalá Norte o Alvama Ice, algunos de los nombres confirmados para el festival de Torre del Mar
El Weekend Beach Festival Torre del Mar desveló este martes el cartel por días y los artistas que estarán sobre el escenario cada uno de ellos, entre los que se encuentran David Bisbal, Ana Mena y La Pegatina, que actuarán entre el 9 y 11 de julio en la localidad malagueña.
El festival Weekend Beach arrancará el jueves 9 de julio con la Fiesta de Bienvenida, encabezada por La Pegatina junto a Medina Azahara y Boikot. La primera jornada se completará con la actuación de la DJ argentina Vilu Gontero, JP Fernández, Ballesteros DJ y la banda ganadora del Concurso Emmerge.
El viernes 10 de julio actuará el granadino Dellafuente, que ofrecerá en el festival su única fecha en Andalucía con un nuevo espectáculo. Ese mismo día también subirán al escenario David Bisbal, Ana Mena, Morad, Alcalá Norte, Alvama Ice, Awakate y la banda malagueña Corazón Inverso.
El escenario Sunrise se pondrá en marcha el viernes con las sesiones de Anthony Godfather, Detlef, Ema, Fleur Shore, Les Castizos, Miguel Bastida y Richie Risco. El sábado 11 de julio el festival celebrará su última jornada con actuaciones encabezadas por Myke Towers y Abraham Mateo, que ofrecerá su único concierto en Málaga. Ese día también actuarán Los Estanques y El Canijo de Jerez, Biznaga, Mago de Öz y Walls.
El escenario Sunrise del sábado contará con Boris Brejcha, Patrick Mason, Oliver Gil, Bisa, Herman Priet, Dj Pepo y Miguel Payda. El festival informó que los abonos y las entradas de día están disponibles a través de su web oficial y Vivaticket.
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