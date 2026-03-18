Certamen
El Concurso Nacional de Saetas celebrará su final en el Teatro Cervantes el 22 de marzo
La Peña Recreativa Trinitaria organiza la final del concurso, que contará con los saeteros finalistas tras la deliberación del jurado el 17 de marzo
La final del Concurso Nacional de Saetas tendrá lugar en el Teatro Cervantes de Málaga capital, el próximo domingo, 22 de marzo, a las 18.00 horas. El evento está organizado por la Peña Recreativa Trinitaria y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y el patrocinio de Fundación Unicaja.
Los finalistas han sido anunciados en el acto de presentación de la final, que ha tenido lugar este miércoles en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga. Una vez finalizadas las cuatro fases, el jurado se reunió el día 17 de marzo para decidir el ganador entre los 34 saeteros que se han presentado.
El acto ha contado con la presencia de los concejales delegados de Juventud y distrito Centro, Mercedes Martín y Francisco Cantos, respectivamente, y el presidente de la Peña Recreativa Trinitaria, Francisco Márquez.
El concurso cumple en 2026 su primer medio siglo de existencia y la Peña Recreativa Trinitaria está organizando un programa de actividades para conmemorar esta efeméride. La final será retransmitida en directo por Canal Málaga.
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