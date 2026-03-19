Todas las novedades sobre la San Diego Comic-Con Málaga 2026: se celebrará del 1 al 4 de octubre

Más metros cuadrados cubiertos, más superficie para actividades paralelas y unas fechas distintas, del 1 al 4 de octubre. Las principales novedades de la segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga han sido presentadas este jueves en Madrid por su director, Fernando Piquer. El recinto del Matadero ha servido de punto de encuentro para autoridades, influencers, creadores de contenido y actores que han recreado protagonistas de Marvel y otros superhéroes.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, esta vez no ha sorprendido en cuanto a su vestuario. Ha proclamado que la comunidad autónoma andaluza es una tierra de superhéroes, pero de los de carne y hueso, en relación a quienes han contribuido este año a auxiliar a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz o a la población de Grazalema. Ha invitado a todos los potenciales visitantes de un evento que trasciende las fronteras españolas y posiciona a Málaga como destino preferente para la cultura pop.

Matadero Madrid acogió la presentación de la segunda San Diego Comic-Con Málaga / Fran Extremera

Más espacio para celebrar la Comic Con Málaga

Por su parte, el director general de Fycma-Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, Ignacio Román, ha detallado que al recinto de más de 60.000 metros cuadrados cubiertos de la primera edición se le añadirán de 40.000 a 50.000 metros cuadrados más, que bajo carpas instaladas para la ocasión servirán para crear nuevos espacios. Además, algunos de los mismos tendrán acceso directo para facilitar el tránsito de los asistentes.

El problemas de las colas de acceso a la Comic Con: buscan soluciones

Piquer ha reconocido los errores de una primera edición que no se pudo planificar con suficiente antelación. “Habrá colas, porque tiene que haberlas, pero estarán mejor organizadas en esta ocasión”, avanzó. No hay fechas para la puesta a la venta de las entradas, pero se trabaja intensamente para que estén listas en el menor tiempo posible.

El acto de presentación en la capital de España ha estado presentado por Claudio Serrano, actor de doblaje que dio vida a Batman en España, así como por el creador de contenido Hermoti.

Photocall en el Matadero de la San Diego Comic-Con Málaga / Fran Extremera

Escuchando comentarios para corregir problemas en la Comic Con

Los organizadores confiesan que suman más de cuatro meses de trabajo, en los que han escuchado y leído muchos de los comentarios que servirán para que la experiencia de los asistentes sea la adecuada. “Es una oportunidad para la ciudad y para el ecosistema económico y cultural nuestra tierra”, expresó Ignacio Román respecto a la consolidación de este gran acontecimiento global.

Una de las cuestiones fundamentales que se había puesto sobre la mesa hace ya meses era la posibilidad de buscar nuevos espacios de cara a la próxima edición. Pero en vez de distribuirlos incluso hasta parte del recinto ferial, la opción elegida pasa por generar pabellones temporales que contribuyan a generar el "mayor espacio cubierto" que haya tenido en toda su historia el propio Fycma-Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Este esfuerzo ha sido remarcado por la organización, que prevé abrir entradas independientes que salven los colapsos en horas punta que se vivieron en septiembre del pasado año.

Asistentes tratan de acceder a la Comic-Con / Jorge Zapata (EFE)

Preventa en exclusiva para los asistentes a la primera edición

Otra novedad será la preventa en exclusiva para los asistentes a la primera edición. Será una forma de contribuir a que las malas experiencias de algunos se vean recompensadas de cara a la cita del 1 al 4 de octubre de este año. Ha habido autocrítica, que era uno de los aspectos que más solicitaban los propios fans, después de haber pasado horas al sol en los accesos durante una primera edición que ha marcado un antes y un después para la San Diego Comic-Con, en su primer aterrizaje en Europa a través de la capital de la Costa del Sol.

Mejora de la oferta gastronómica

Otra de las mejoras previstas hace referencia a la oferta gastronómica. Se ha puesto el foco en cómo se organizan en los grandes festivales y eventos, para tomarlo como ejemplo. Así, se ajustarán los precios y se buscará comida más adecuada para un evento como este y de más variedad que en la edición de 2025.

Además, se ha atendido una de las principale reclamaciones de los asistentes del año pasado, permitiendo la entrada con agua y evitar asi los casos de mareos y deshidratación que se dieron en 2025, tras tantas horas de espera en las colas.

Bernal, durante la presentación de la segunda edición de la San Diego Comic-Con / Fran Extremera

Retraso del AVE Málaga - Madrid

A Arturo Bernal, como responsable de la Junta de Andalucía desplazado este jueves a Madrid, le preocupa asimismo la accesibilidad por tren. En este sentido no ha ocultado su interés por conocer los plazos definitivos para recuperar la alta velocidad a Málaga. Reconoce que para eventos como el previsto en octubre puede suponer un importante contratiempo “que no esté recuperado al 100% el servicio hasta finales de año”, como en los últimos días ha reconocido sobre el terreno el propio operador público Adif. Ha solicitado máxima celeridad en los trabajos que se desarrollan en Álora y asimismo se ha puesto a disposición del Gobierno central para poder hacer posible la normalización del servicio de cara a la temporada alta.