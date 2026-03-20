Alejandro Astola nueva confirmación para Marenostrum Fuengirola; el 13 de agosto

Marenostrum Fuengirola no para las confirmaciones para la nueva temporada sumando el formato acústico de Alejandro Astola, que tendrá lugar el 13 de agosto en el castillo Sohail. Esta actuación se enmarca en un mes musical donde el recinto fuengiroleño recibirá actuaciones musicales y culturales muy variadas, ofreciendo una programación para todos los gustos.

Alejandro Astola, fundador de Fondo Flamenco y creador de obras míticas, inicia ahora un nuevo proyecto en solitario con su sello personal. Icono de la música sevillana, lleva casi 25 años escribiendo canciones. Desde que comenzó a los 12, ha recorrido un extenso camino en la música, con 13 discos editados entre 'Fondo Flamenco' y 'Astola y Ratón', además de numerosos proyectos inéditos. A pesar de que estos proyectos le han hecho tener una legión de millones de seguidores, Alejandro, ha decidido ir de frente, ser coherente con su discurso y empezar desde 0 en sus redes sociales y, también, en todas las plataformas digitales.

A lo largo de este tiempo ha probado diferentes estilos y acumulado una rica experiencia, pero su pasión por el proceso creativo nunca ha dejado de crecer. Hoy, tras todo lo vivido, Alejandro vuelve a sus orígenes: escribir desde el corazón, sin preocuparse por las expectativas. En esta nueva aventura en solitario, decide volver a ser el joven de 12 años con su guitarra y su cuaderno, disparando palabras al corazón de quienes se acerquen a su música. El 22 de agosto, Marenostrum Fuengirola vivirá uno de sus conciertos más movidos de la temporada con el espectáculo que La Plazuela tiene preparado para esta fecha. La gran fiesta del funk en uno de los recintos más singulares de España, con el mar Mediterráneo como un asistente más.