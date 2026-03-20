Chantal Maillard presenta en el CAL su último ensayo 'Para una educación sentimental'

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, será escenario de la presentación en España del ensayo 'Para una educación senti-mental' (Galaxia Gutenberg) de la poeta y filósofa Chantal Maillard, Premio Nacional de Poesía y Premio de la Crítica. Le acompañarán el escritor y crítico literario Vicente Luis Mora y el director editorial de Galaxia Gutenberg Joan Tarrida el próximo el lunes 23 de marzo. Será a las 19,00 horas en el Centro Andaluz de las Letras con entrada libre hasta completar aforo.

Según ha informado la Junta en una nota, Chantal Maillard propone en su nuevo libro un manual de autodisciplina y reflexión crítica para navegar la crisis de los sistemas democráticos y el quebrantamiento de los pactos sociales actuales. Con la convicción de que "debemos saber gobernarnos a nosotros mismos antes de gobernar a los demás", la autora recorre cinco reinos --el ético, político, espiritual, artístico y educativo-- en los que se fraguan los mundos y el lenguaje que los sostiene. 'Para una educación senti-mental' será la primera de una serie de ensayos o breviarios que ha llamado 'Cinco ratones ciegos'.

La autora es Doctora en Filosofía y especialista en Filosofía y Religiones de la India por la Universidad de Benarés y titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Málaga, donde ha impartido clases hasta el año 2000. En 2004 recibió el Premio Nacional por 'Matar a Platón' y en 2007 el Premio de la Crítica y el de la Crítica de Andalucía por 'Hilos'. Además, es autora de numerosos ensayos y libros de poemas como 'La mujer de pie', 'La razón estética', 'La compasión difícil' y 'Las venas del dragón'. Su obra poética reunida puede encontrarse en 'Lo que el pájaro bebe en la fuente y no es agua'. En los últimos años ha publicado el libro de conversaciones con Muriel Chazalón titulado 'Decir los márgenes' y 'Contra el aire'.

El director y el editor de Galaxia Gutenberg, Vicente Luis Mora y Joan Tarrida, respectivamente, arrojarán luz sobre esta obra de Maillard que llega ahora a las librerías. Vicente Luis Mora, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UMA, cuenta entre sus últimas novelas publicadas los títulos de 'Centroeuropa', 'Circular 22', 'Cúbit', y 'En esta red sonora'. También ha publicado el libro de poemas 'Mecánica', el ensayo 'La huida de la imaginación' y practica el monólogo teatral, la literatura digital y la crítica desde su blog 'Diario de lecturas'. Joan Tarrida es director general, editor y principal accionista de Galaxia Gutenberg desde el año 2011. Ha desarrollado toda su actividad profesional en el mundo de la edición.

Día de la Poesía

Un año más, el Centro Andaluz de las Letras se suma a la celebración del Día de la Poesía, declarado por la Unesco cada 21 de marzo para conmemorar una de las formas más preciadas de la expresión e identidad cultural, literaria y lingüística de la humanidad. El Centro organiza un encuentro y lectura de poemas con la escritora y poeta Bibiana Collado, autora de 'Yeguas exhaustas', uno de los mejores debuts del año según la revista El Cultural. Bajo el título 'Decir lo indecible', la poeta dará cuenta de cómo el lenguaje poético "se esponja, adquiere una densidad diferente, rebasa límites, amplía la capacidad de significación y, en definitiva, sirve para decir lo indecible". La actividad está prevista el viernes 20 de marzo a las 19 horas en la sede malagueña.

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Bibiana Collado ha publicado los poemarios 'Como si nunca antes', XXXIV Premio de Poesía Arcipreste de Hita; 'El recelo del agua', accésit del Premio Adonáis; 'Certeza del colapso', Premio Complutense de Literatura; 'Violencia' y 'Chispitas de carne'. Su novela más reciente es 'Marcelino. Decires de un hombre'.