El Palacio de Valdeflores se estrena con un homenaje a la Generación del 27

Un homenaje a la Generación del 27 ha puesto de largo el Palacio de Valdeflores como el nuevo espacio que reforzará el liderazgo cultural de Málaga, tras haber sido rehabilitado por la Diputación para convertirlo en el centro de referencia en España y liderar la conmemoración del Centenario del 27.

En vísperas de la celebración del Día Mundial de la Poesía y como presentación del espacio a los creadores y gestores culturales de la provincia malagueña, en este edificio del siglo XVIII cobró el viernes forma la propuesta ‘Una foto. Homenaje a la Generación del 27’. Una performance encargada por el Centro Cultural Generación del 27 de la institución provincial a los responsables del Festival Internacional de Poesía Irreconciliables de Málaga.

Este diálogo en clave contemporánea con la Generación del 27 comenzó con un preámbulo poético, oficiado desde el balcón por la poeta María Eloy-García. Enseguida, las poetas Violeta Niebla y Ángelo Néstore llamaron 27 veces a la puerta del Palacio. Y desde arriba María Eloy-García proclamó: «Que se abra el 27». A continuación, ya en el interior, el cantante Javier Ojeda –líder durante varias décadas de Danza Invisible- cantó versos de la autora del 27 Concha Méndez.

Y, luego, se siguió reivindicando a las mujeres del 27 desde el presente. Posteriormente, el homenaje contó con la intervención de diversas voces de la poesía actual y de otras participantes invitadas, entre ellas un grupo de jóvenes creadoras del barrio malagueño de Palma Palmilla.

«El gran centro del 27 en España»

A esta experiencia cultural asistió el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, quien recordó que la Generación del 27 empezó a florecer en los años 20 del siglo pasado y que desde Málaga se señaló el camino a seguir, gracias a las publicaciones de la Imprenta Sur y la Revista Litoral impulsadas por los poetas Emilio Prados y Manuel Altolaguirre: «La Generación del 27 nació en Málaga. Es de toda España, pero se conformó en Málaga y, por eso, Málaga tiene que ser el epicentro de la celebración de su Centenario en todo el país. Hemos dado el paso para que el gran centro de la Generación del 27 en España esté en este Palacio de Valdeflores y refuerce el liderazgo cultural de Málaga», recalcó Salado.

A su vez, el presidente de la Diputación agradeció la presencia en el Palacio de Valdeflores de los numerosos creadores malagueños, gestores culturales y demás representantes de la cultura que estuvieron presentes en este acto: «Esta va a ser vuestra casa, la casa de la cultura», aseguró el presidente provincial.

A través de esta performance, el Festival Irreconciliables -coordinado por Violeta Niebla y Ángelo Néstore- propuso un homenaje a la Generación del 27 que transformó el Palacio de Valdeflores en un espacio vivo de poesía. La intervención escénica, musical y literaria planteada activó distintos puntos del edificio, y el público fue descubriendo de forma progresiva las voces participantes. La mayor parte del homenaje se desarrolló en torno al ‘salón de la chimenea’, que albergará en los próximos meses el grueso de la programación del nuevo espacio cultural.

Diálogo entre poetas

El desarrollo de la performance fue generando un recital coral y se entabló un diálogo entre distintas poetas contemporáneas y de diferentes generaciones, con el espíritu de la Generación del 27 como referencia esencial.

De este modo, fueron ido interviniendo Beatriz Ros, Benjamín Santiago Montiel, Elisa Ogalla, Isa Mochón, Viki & Hiba del colectivo Acto Reflejo y Eskarnia. Como colofón, la fotógrafa Marta Pozas se encargó de materializar la foto final.

Con esta propuesta, Irreconciliables ha tendido un puente entre la tradición poética del 27 y las voces contemporáneas. Ha celebrando la poesía como acontecimiento vivo, colectivo y situado en el espacio público.

El Palacio de Valdeflores

La Diputación de Málaga está transformando el Palacio de Valdeflores en un espacio cultural que explicará la Generación del 27 al mundo. Para ello, ha puesto esta joya arquitectónica, con más de 1.100 metros cuadrados, a disposición de su Centro Cultural Generación del 27, que existe desde 1984 y es la única institución del país dedicada en su conjunto al legado de la Edad de Plata.

El Palacio de Valdeflores albergará recitales, veladas literarias, exposiciones, actuaciones diversas o conferencias. También será centro de estudio e investigación. En los próximos meses, esta joya barroca del número 60 de calle Carretería pasará a ser un espacio muy vivo, en constante celebración y abierto -como aquel brillante grupo de intelectuales- a la confluencia de variadas disciplinas artísticas.

El resultado de la rehabilitación llevada a cabo salta a la vista tanto en el interior como en el exterior del Palacio de Valdeflores. Los vestigios que han quedado al descubierto lo vinculan con la arqueología, la historia, el arte y la arquitectura de la ciudad.

Entre otras actuaciones principales, se han recuperado las pinturas murales originales de la fachada. Datan del siglo XVIII y habían permanecido ocultas -durante siglos- bajo diversas capas de pintura.

Además, en el interior del palacio se aprecia la aparición de distintos fragmentos del lienzo de la muralla medieval que delimitaba el centro histórico de la ciudad. Y, en los techos de la biblioteca de la primera planta, destacan las pinturas al óleo firmadas por el pintor malagueño José Fernández de Alvarado, discípulo de Antonio Muñoz Degrain.