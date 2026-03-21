El Centre Pompidou Málaga celebra el 28 de marzo once años de arte y cultura con una jornada de puertas abiertas

El Centre Pompidou Málaga celebrará su undécimo aniversario el 28 de marzo con una jornada de puertas abiertas, que incluirá visitas 'flash' para conocer las obras más relevantes de las exposiciones que se encuentran en sus salas.

Durante todo el día, los visitantes podrán recorrer la muestra temporal 'AM CB. Annette Messager y Christian Boltanski', que reúne una treintena de obras de dos artistas cuya relación vital y creativa ha dejado huella en el arte contemporáneo.

Sesiones guiadas

Las sesiones guiadas a esta exposición, que refleja intereses, métodos y lenguajes comunes de ambos creadores, serán a las 12.00, 13.00, 17.00 y 18.00 horas. También habrá visitas 'flash' a la colección semipermanente 'To Open Eyes. Miradas de artista' a las 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30 horas.

Centro Pompidou de Málaga, importante centro cultural malagueño / EFE

Esta exposición, han señalado en un comunicado, invita a un recorrido sensorial por los siglos XX y XXI, estableciendo conexiones entre obras de distintas épocas, técnicas y contextos culturales.

En el Espacio Joven, los más pequeños disfrutarán de 'La casa mágica' y 'Juego de volúmenes', en turnos de 30 minutos de 12.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Estas instalaciones están diseñadas para estimular la creatividad y la experimentación artística de manera divertida.

Los visitantes podrán descubrir además la intervención 'El intérprete' en la escalera principal, realizada por el artista urbano Imon Boy para MAF-Málaga de Festival 2026.

Imagen de una exposición en el Pompidou / Álex Zea

Once años de arte y cultura

Desde su apertura en 2015, el Centre Pompidou Málaga, gestionado por la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales del Ayuntamiento de Málaga, ha presentado exposiciones semipermanentes como 'La Colección', 'Utopías Modernas', 'De Miró a Barceló. Un siglo de arte español' y 'Place-ness. Habitar un lugar', y ha acogido más de treinta exposiciones temporales de artistas como Joan Miró, Henri Matisse, Vassily Kandinsky, Sophie Calle, Lucio Fontana o Carlos Cruz-Diez, entre otros.

Además, han recordado que se han celebrado nueve ediciones de Hors Pistes, poniendo de relieve temas de actualidad a través de la fotografía y el video.

A lo largo de los años, el Espacio Joven ha acogido propuestas como 'Inside Matisse', 'Frida y yo' o 'It's Playtime!, consolidándose como un lugar clave para acercar el arte a los niños y jóvenes.

Vassily Kandinsky, en el Pompidou / Álex Zea

Otro de los atractivos del centro ha estado en su escalera donde, en colaboración con MAF-Málaga de Festival, se han llevado a cabo intervenciones como la de 'El sentido del viento' de Eryk Pall; '2º Movimiento' de Darko; 'Sí pero no' de Guillermo Mora; 'Hay un tiempo grande y hay un tiempo pequeño' de Javier de Juan; o 'Arvenses', de Marcos Reina.

Escena cultural malagueña

El centro se ha convertido como un punto neurálgico de la escena cultural malagueña, acogiendo performances y actuaciones como 'Las dos naturalezas' de Marc Montijano; 'Otra noche. Yo es otro' de Orlan; 'Ephimera' de Paloma Hurtado; o 'Impulsos' de Rocío Molina, y propuestas innovadoras como la guitarra de Raúl Cantizano o la danza de Manuel Liñán. También se han celebrado ciclos como Rendez-Vous, que ha acercado a creadores como Julio Anaya o Javier Calleja, entre otras acciones.

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A lo largo de estos once años, el Centre Pompidou Málaga también ha desarrollado un sólido programa educativo con talleres y actividades, afianzándose como un espacio que acerca el arte a todos los públicos y ofrece experiencias únicas para despertar la creatividad, la emoción y la reflexión a través del arte.