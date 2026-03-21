"Málaga siempre ha sido un hervidero de grandes poesías y grandes poetas"

Ángelo Nestore (Lecce, 1986) es muchas cosas. Entre ellas poeta y creadora de una editorial con sello malagueño: Letraversal. Aunque prefiere referirse a su proyecto como una “casa de poesía” donde la casa es un concepto y la poesía una excusa. Excusa para hablar de una misma, de otros y de un nosotros. Excusa para proyectar un trabajo individual en algo colectivo que le da fuerza. “Poesía eres tú”, gritaba Bécquer, porque reside en lo cotidiano y en la búsqueda de una identidad. Los versos de un poema son para Nestore un arte compartido y el Día Mundial de la Poesía una excusa para reivindicarlos.

¿Qué busca reivindicar con Letraversal?

Busco reivindicar que no es necesario ir a Madrid o a Barcelona, que son los centros literarios con más presencia, para poder crear un sello que tenga un respiro nacional. Y desde esta visión periférica, pero a la vez centrada en colocarse en el centro, nace Letraversal. Lo que he hecho es construir una mirada política sobre el mundo y sobre la literatura, que también es una forma de escritura para mí. Crear un catálogo, publicar libros, publicar poesía, es para mí escribir un libro con los libros de los demás. Es como una suerte de escritura colectiva que hace justamente que me fije en lo que son mis obsesiones literarias y lo que me interesa y que creía que las editoriales con más alcance o con más trayectoria quizá no estaban dando espacio a nuevas poéticas o nuevas formas de mirar el mundo.

¿Cuáles son esas nuevas formas de mirar el mundo?

Trato de poner en el centro, por qué no, algún tipo de literatura y de pensamiento crítico que siempre ha sido denostado porque tenía que ver con el cuerpo, porque tenía que ver con lo cursi, porque tenía que ver con todo lo que se supone que no es alta literatura. Poner esto en el centro ha sido fundamental porque veía que existía una nueva forma de pensar la poesía y la escritura, pero que no se reflejaban luego en las publicaciones, en los premios. Y entonces decía, bueno, por qué no crear una editorial en la que puedan entrar esas voces. Luego me he dado cuenta que simplemente he abierto una puerta, porque yo no he hecho mucho. Las voces y la propuesta política, literaria y de escritura no son mías.

Se ha creado comunidad, entonces.

Mira, justo lo cambié hace poco en la descripción de la página web y en Instagram. En vez de Editorial de Poesía, la he llamado Casa Editorial de Poesía, que es un guiño a como se dice en inglés (publishing house) o casa editrice en italiano. Pues me gustaba esa idea de que estuviera presente la palabra casa. Para mí no hay nada más bello que sentir que este proyecto no es solo mío, sino que es colectivo y que las personas que forman parte del editorial puedan ser parte también de la evolución de pensamiento del editorial. Que puedan también ser autoras y compañeras editoras. Se crea una especie de comité literario que surge de una forma totalmente genuina y natural, pero porque tengo esa idea de que el proyecto no tiene que ser un proyecto solo mío, tiene que ser un proyecto colectivo.

Los cambios sociales siempre son colectivos.

Me gusta la idea de que en el momento en el que yo no me sienta con ganas, o si me pasa cualquier cosa, este proyecto pueda seguir adelante porque es un proyecto conjunto. Y creo mucho más en lo colectivo como por la lucha de clase porque la lucha de la disidencia siempre es una lucha colectiva. Entonces, para mí lo natural era llevar estos pensamientos feministas también a un proyecto editorial y no estar yo solo detrás del proyecto, sino abrirlo. Yo simplemente lo coordino.

Su trabajo como poeta y como editor dialoga mucho con lo queer y lo identitario. ¿La poesía sigue siendo hoy en día un espacio seguro para ejercer el activismo?

Sí, para mí sí, por supuesto, porque es un espacio libre, porque es un espacio que no interesa. En el sentido de que es un espacio que puedes habitar de una forma plástica. El juego no interesa en una sociedad neoliberal y capitalista. La poesía te da la posibilidad de aprender una palabra cada vez que la lees y darle un significado nuevo. La poesía es para mí el fracaso de la lengua porque saca la lengua de la utilidad con la que la usamos a diario para tener un fin concreto, que es conseguir un trabajo, comprar algo, comunicarte con alguien. Entonces, para mí la poesía justamente rompe esto y te permite la lentitud también del pensamiento. Y eso para mí tiene que ver, por supuesto, con lo queer, porque es justamente eso: romper con unos moldes que se te han dado y que estás reproduciendo porque para estar dentro de un sistema necesitas reproducirlo para poder conseguir unos resultados. Cuando realmente el deseo, la identidad y el cuerpo se pueden vivir de una forma mucho más jocosa, tierna y también radical.

¿Cómo percibes que encaja la poesía en Málaga?

La verdad es que Málaga siempre ha sido para mí un hervidero de grandes poesías y grandes poetas. Justamente estos días se va a realizar un acto de inauguración del nuevo centro de la Generación del 27. Me parece muy significativo y muy bello dar este lugar a Málaga. Probablemente, si yo escribo también ha sido gracias a esta ciudad. Lo que sí noto es que antes había más espacios alternativos de lectura y de juego de la poesía. Es decir, ahora se ha institucionalizado mucho más, porque evidentemente al haber muchísimos centros culturales, muchísimos festivales, muchísimos encuentros literarios y centros, pues claro, lo que suele pasar es que aquí vienen ya poetas presentando su libro, presentando su poesía, presentando obras ya acabadas. Echo de menos esos lugares donde tú vas a probar un poema, donde vas a presentar algo que aún no está publicado, que aún está en una hoja de tu cuaderno.

¿Faltan espacios alternativos donde emane poesía?

Sí, espacios alternativos un poco más punk. Para mí una de las personas que los había movido aquí en Málaga durante mucho tiempo era Paco Cumpián, que tristemente falleció hace pocos meses. Para mí es uno de los poetas más importantes de la ciudad, pero al final nunca ha tenido ese lugar porque siempre ha sido punki, pero fue él quien creó ese tejido que ahora creo que se ha perdido. Se ha perdido la poesía en los bares, se ha perdido la poesía que no quiere enseñar los resultados, sino que quiere exponerse desde un lugar más frágil.

Usted también está cambiando las reglas del juego con su editorial.

En Letraversal hemos creado una colección que se llama Letra Canina, que justamente está centrada en los primeros libros de poesía de poetas de Málaga. Para mí era muy importante que dentro de la apuesta política y poética de la editorial estuviera presente Málaga y sobre todo esa idea heredada de Paco Cumpián, esa idea de poder ser yo, en este caso junto a mi hermana poética que es Violeta Niebla porque esta colección la coeditamos. Me parecía muy bonito que ella y yo pudiéramos abrirle esta puerta a los primeros libros de poetas malagueños.