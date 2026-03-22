‘Kurios’, donde la imaginación no tiene límites

Una vez todos sentados, y tras una alegre bienvenida, el ‘chu-chu’ del escape de una locomotora resonó en toda la carpa, alcanzando hasta su último rincón. Tal sonido representaba el preámbulo de algo mucho mayor: de la música, de las risas, de la curiosidad y de la imaginación. Cuando los músicos de la banda hicieron acto de presencia, paseándose por los pasillos de los asientos con sus instrumentos, sus animadas melodías y su indumentaria propia de la Revolución Industrial, el público se percató: este no era un show convencional.

Y es que, el momento en el que el gran reloj del escenario marcó las 11.11 horas, la realidad se fracturó, dividiéndose en dos partes: la del exterior de la carpa, donde las nubes, el viento y las personas mantenían su comportamiento rutinario, y la del interior de esta, lugar en el que el tiempo se detuvo, como por obra de un hechizo, y la imaginación se dejó llevar, desatada sin ningún control. Era, sin duda, un mundo alterno, donde la curiosidad y la ilusión gobernaban. Donde lo que parecía imposible se volvía posible. Esta era la realidad de ‘Kurios – Gabinete de Curiosidades’.

Nacho Agote

Con su primer estreno en Montreal en abril de 2014, y siendo la XXXV creación de Cirque du Soleil, ‘Kurios’ se consolida como una apuesta ganadora tanto para nuevos espectadores como para seguidores acérrimos de la compañía canadiense, encantando a más de 6 millones de espectadores en 35 ciudades de todo el mundo. Este show con alma e identidad propias reconoce a la música como un personaje más, al acompañar inmaculadamente a todo lo que sucede dentro y fuera del escenario. Tras su paso por Gijón y Sevilla –donde este periódico tuvo la oportunidad de presenciar ese mundo repleto de maravillas e imaginación–, la provincia de Málaga lo vivirá en primera persona del 4 de junio al 5 de julio de este año.

Imaginación al poder

‘Kurios – Gabinete de Curiosidades’ narra la historia de un Científico que se encuentra investigando en su laboratorio mecánico, convencido de que existe un mundo oculto e invisible, uno en el que aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos. Cuando el Científico logra por fin abrir la puerta a este maravilloso mundo, el tiempo se detiene por completo, y un elenco de personajes de otra realidad invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones una a una. Sin embargo, siguiendo la técnica del show, don’t tell, la piedra angular de la función no es su trama, sino los números que le dan forma, que demuestran que el poder de la imaginación es imparable.

Tal poder se manifiesta a lo largo de todo el espectáculo: acrobacias imposibles que parecen sobrehumanas, proezas que desafían la gravedad en cada pirueta, un humor chispeante que arrancó las risas de toda la carpa, y actos bañados en música y color.

‘Kurios' está lleno de proezas que desafían la gravedad. / Xurde Margaride

Las pirámides humanas que se construyen a un ritmo vertiginoso, los saltos y bailes que cada vez alcanzan alturas más altas y los números que se burlan de la realidad son solo una pequeña parte de las casi infinitas sorpresas que esconde el espectáculo. Sorprender al público cada vez se vuelve una tarea más complicada en estos tiempos, pero para ‘Kurios’ ese reto no supone dificultad alguna.

Un gabinete repleto de curiosidades

Todos los números de ‘Kurios’ desbordan creatividad y curiosidad, y eso se ve reflejado en la variedad de actuaciones que ofrece, donde incluso en ciertas ocasiones la ambientación steampunk, sin desvanecerse del todo, cede el paso a otros estilos artísticos. Los casi 2.500 asistentes de este pase se quedaron boquiabiertos mientras contemplaban a misteriosas criaturas submarinas bailando y rebotando hasta casi el techo de la Gran Carpa –de 19 metros de altura– como si estuvieran volando, a la acróbata pedaleando en una bicicleta voladora y a las contorsionistas de trajes de vivos colores realizando movimientos increíbles sobre una mano mecánica de 340 kilogramos.

Las contorsionistas de ‘Kurios’ realizando una pirámide humana sobre la mano mecánica / Martin Girard

Pero las curiosidades de este espectáculo no solo están presentes en las actuaciones en sí. Para llevar a cabo una función de ‘Kurios’, se utilizan 464 elementos de utilería –el mayor número usado en cualquier show en la historia de Cirque du Soleil–, y para vestir a todo el elenco, conformado por 50 artistas de 21 países diferentes, se crearon más de 120 trajes, además de más de 8.000 piezas de vestuario, incluyendo accesorios, zapatos y pelucas. Su banda de siete músicos interpreta melodías inmersivas en vivo; un despliegue donde el guion y la dirección de Michel Laprise, en sintonía con la composición y dirección musical de Bob & Bill, convergen en una armonía escénica capaz de convencer incluso a los más escépticos.

Un show de repetir

Un espectáculo tan bueno como el de ‘Kurios’ no podría existir sin la química de su elenco, donde cada miembro es un engranaje dentro de una maquinaria perfectamente sincronizada. Bruno Esteban Pitarch, nacido en Valencia, lleva dando vida a las guitarras y el banyo de la banda del show desde 2022, y es testigo (y partícipe) de ello: “Desde la escenografía, el vestuario, el maquillaje que llevamos… Cada uno sabe lo que tiene que hacer, y eso hace que funcione muy bien”.

Para que este gran mecanismo artístico funcione como lo hace de cara al público, el equipo de ‘Kurios’ cuenta con unos tres o cuatro días de ensayo antes del estreno cuando llega a una ciudad de la gira. Así lo explica James González, artista circense multidisciplinar que interpreta al personaje del Aviador en la función. Su número es el de Rola Bola, que lo desarrolla sobre una plataforma que se balancea a 10 metros sobre el escenario, una intensa actuación que requiere mucha concentración: “No puede haber un exceso de confianza. Puede que pierdas el miedo en algunas cosas porque te sientes seguro después de tantos shows, pero no hay una seguridad de que no vaya a pasar nada, no te puedes confiar. Cualquier cosa te puede distraer, tienes que estar muy concentrado”.

Bruno Esteban Pitarch y James González son parte de la maquinaria que hacen funcionar 'Kurios'. / Nacho Agote

A pesar de la enorme preparación que exige, los dos artistas viven cada función como si fuera la primera, y, para ambos, ‘Kurios’ tiene un significado propio. Para James, el show tiene una “magia” que lo diferencia de otros espectáculos, una que hace que permanezca “en la memoria de las personas” que lo ven; y, para Bruno, es, todo junto, “positivismo, poesía, alegría y melancolía”, pero, también, un mensaje: “todo puede ser posible, pero, a lo mejor, no como te lo esperas”. Además, el músico resalta que “el que repite viendo ‘Kurios’, lo disfruta igual o más que la primera vez”, porque, en sus más de 1.000 shows, sigue descubriendo elementos y estímulos que no había percibido anteriormente.

Para suerte de los malagueños, ‘Kurios – Gabinete de Curiosidades’ también desatará toda su imaginación cuando aterrice en el Recinto Ferial Cortijo de Torres este 4 de junio, donde permanecerá, dejando inolvidables recuerdos, hasta el 5 de julio.