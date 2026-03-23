Abierto desde este lunes el plazo de solicitudes para la convocatoria de proyectos de residencias literarias

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha abierto este lunes el plazo para la presentación de solicitudes para la convocatoria de proyectos de residencias literarias. Una convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA, núm. 55, de 20 de marzo). El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de abril y pueden presentarse autores españoles y extranjeros. La propuesta abarca siete proyectos, cuatro de cualquier género literario, y tres de autores y autoras emergentes.

Según ha informado la Junta en una nota, esta convocatoria, coordinada por el Centro Andaluz de las Letras (CAL), pretende "promover la creación literaria y favorecer la presencia de escritores de cualquier procedencia en su programación andaluza" dado que los autores adquieren el compromiso de participar en actividades y encuentros para dar a conocer su obra, trayectoria y proceso creativo. De esta forma, se fomentan los encuentros entre la creación andaluza y la creación en otras lenguas, "acilitando la conversación entre escritores andaluces y de otros países".

Por tanto, se trata de la tercera convocatoria de estas residencias, con la que se renueva el acuerdo de colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), presente desde la primera edición, y con La Madraza, Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada y al Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la misma Universidad.

Concretamente, el objeto de esta convocatoria es la selección de cuatro proyectos de cualquier género literario (novela, poesía, ensayo, obra teatral, relatos cortos) de autores con más de una obra publicada en España y tres proyectos de escritores emergentes para el desarrollo de parte del proyecto creativo en las residencias literarias de Andalucía.

Residencias de un mes de duración

En definitiva, las primeras cuatro residencias durarán un mes y se repartirán entre La Residencia de El Carmen de la Victoria de la Universidad de Granada entre el 1 y el 30 de junio, y en la Casa Diocesana de Espiritualidad de Málaga entre el 1 y el 30 de octubre. Las tres residencias de autores emergentes tendrán una duración de dos semanas, del 3 al 15 de noviembre, y se llevarán a cabo en la sede de Santa María de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía, en Huelva. La asignación de las plazas se realizará según el orden resultante del proceso de selección.

Asimismo, el programa está dirigido a escritores de España o de otro país que investiguen con nuevos lenguajes o procesos literarios contemporáneos, atendiendo así a las nuevas literaturas y a las líneas innovadoras de producción literaria. Se podrán presentar proyectos en fase inicial, en desarrollo o próximos a concluir. Los aspirantes deberán acreditar el conocimiento del castellano, aunque las obras participantes podrán ser escritas en cualquier idioma.

Igualmente, los interesados podrán presentar propuestas en los diez días hábiles desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria, es decir, entre el 23 de marzo y el 7 de abril, y se dirige a cualquier autor mayor de dieciocho años que haya publicado una o más obras en España, siendo necesario en el caso de los autores emergentes, ser menor de 30 años.

Por tanto, las solicitudes se podrán presentar por vía telemática a través del portal de la Ventanilla Electrónica General de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Presentación electrónica general, de los diferentes registros establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en las oficinas de Correos, por correo postal certificado, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero y en las oficinas de asistencia en materia de registros.

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Ediciones anteriores

En las dos ediciones anteriores han participado un total de 16 autores, entre los que se encuentran María Fasce, con el proyecto titulado 'Dos extraños', finalista del Premio Nadal, o Alberto Fuguet, con 'Ushuaia', que saldrá a la venta este mes de abril. Bárbara Mingo, Mercedes Duque Espiau, Paula Melchor, Susana Martín Gijón y Mario Cuenca Sandoval son algunos de los participantes hasta el momento.