Andrés Villena presenta en Málaga su libro 'Las élites que dominan España'

Doctorado en la Universidad de Málaga, el profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense y doctor en Sociología Andrés Villena Oliver (Elche, 1980) presenta este fin de semana en la capital su nuevo libro 'Las élites que dominan España', con una doble cita el viernes y el sábado. Primero, el viernes 27 de marzo, La Nave, el Centro Social y Cultural de la calle Cerrajeros, acoge a partir de las 18.00 horas la presentación y un posterior debate del libro por parte del autor. Mientras que el sábado, 28 de febrero, en la librería Luces, a partir de las 12.00 horas, Villena presentará su tercer libro, junto al catedrático Juan Torres

El libro, publicado el pasado 23 de febrero por Libros del K.O. (aunque hasta diciembre lo iba a lanzar el sello Ariel, perteneciente al grupo Planeta), analiza cómo las dinastías del mundo empresarial se instalan en los círculos de poder del Estado, y no sólo a través de las 'puertas giratorias', sino que tras décadas de cohabitación, ambas esferas (económica y política) se entremezclan y llegan a confundirse porque "cambian los contextos, no los que mandan"; resalta la sinopsis del una obra escrita "para entender quiénes mueven los hilos del poder en España. Y por qué, pase lo que pase, siempre caen de pie".

En las cuatro semanas que han pasado desde la publicación del libro de este ilicitano de nacimiento y "medio malagueño" por adopción ha logrado colarse en el podio de los libros de no ficción más vendidos de España.

"Cambian los contextos, no los que mandan"

"En España, el poder ni se crea ni se destruye: se transmite, se negocia y se protege. Y, aunque a menudo se presente como un pulso permanente, nada une más a las élites madrileñas, vascas y catalanas que la defensa de sus intereses comunes". Y es que aunque estas élites puedan enfrentarse, traicionarse o competir entre sí, "siempre acaban regresando al mismo lugar: la mesa donde se reparte un banquete blindado".

La obra analiza ese pacto tácito que "sostiene una red de poder resistente y adaptable, capaz de sobrevivir a cualquier cambio político" desde 1939, que ha sobrevivido a la autarquía, perturismo tecnócrata del franquismo a la reconversión industrial; de las privatizaciones del PP y del PSOE a las crisis de la burbuja inmobiliaria. "Cambian los contextos, no los que mandan".

Villena deja claro que el libro no "es una teoría conspirativa, sino una investigación precisa y documentada sobre lobbies empresariales, bancos, sagas familiares, instituciones políticas y medios de comunicación... para entender quiénes mueven los hilos del poder en España"

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Además de su faceta académica, este economista ha colaborado con varios medios de comunicación, como Infolibre, El Plural o elDiario.es. Ha publicado, antes de este ensayo, 'Las redes de poder en España. Élites e intereses contra la democracia' (Roca Editorial, 2019) y 'Cómo se gobierna España' (Comares, 2017).