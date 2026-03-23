Música
Santiago Auserón aclara su extraño último concierto: "Pese a todo quise intentarlo, pero no valen excusas"
El artista aragonés protagonizó una accidentada actuación, con "olvidos, parones, entradas y salidas", en San Fernando el pasado viernes
Daniel Monserrat
Santiago Auserón ofreció el pasado viernes un concierto en el Real Teatro de las Cortes de San Fernando en Cádiz. Una actuación que llevaba mucho tiempo programada y para la que el público había respondido en masa. Sin embargo, no todo salió como esperaba tal y como han relatado varios de los asistentes a la cita de manera muy comprensiva.
"Con tanta ilusión por escucharte de nuevo, con la entrada desde diciembre comprada, yo fui de las pocas que aguanté hasta el final, pues me parecía algo insólito que a un artista le pudiera pasar algo tan increíble. Olvidos, parones, entradas y salidas", relata la usuaria Mari Marita a través del Facebook del artista, que prosigue: "Disculpas aceptadas... pero es cierto ya no por el dinero sino por el chasco y el mal rato que pasamos. Una retirada a tiempo es mejor que una batalla perdida. Salud de una gran admiradora!!".
"Me fallaron las fuerzas"
Y es que el artista zaragozano no ha dudado en dar explicaciones a lo que sucedió a través de sus perfiles: "A mis queridos amigos de San Fernando, Cádiz. Anoche en el Real Teatro de San Fernando me fallaron las fuerzas. Sabía que me arriesgaba a ello, porque me habían aconsejado la baja médica por hipertensión debida a agotamiento extremo y, pese a todo, quise intentarlo. No salió bien. Lo siento mucho. Algunos incidentes técnicos me complicaron aún más la cosa. Pero no valen excusas. En cuanto me recupere un poco, me gustaría corresponder de algún modo a quienes tuvísteis la amabilidad de comprar la entrada. Así lo voy a plantear a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Salud".
Algo que han agradecido sus fans: "Los que te seguimos desde siempre, ayer te acompañamos hasta el final de la actuación y comprendimos que un artista de tu categoría puede tener un mal día. Deseando que te recuperes y ver al Juan Perro al que estamos acostumbrados", le ha respondido Carmen Montes.
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