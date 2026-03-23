La Sociedad Económica prepara una exposición con motivo del centenario de la Generación del 27

La Junta Directiva de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga ha aprobado su programación cultural para 2026, un calendario que reunirá seis exposiciones en sus salas y la publicación del segundo número de 'La Económica. Revista de Cultura, Arte y Pensamiento'. Además, preparará la exposición '27/100/27', dedicada al centenario de la Generación del 27, que inaugurará la programación de próximo año con el patrocinio de la Fundación Unicaja.

La agenda expositiva de la presente campaña se abrirá en abril con We Are Here V', organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, y continuará en mayo con 'Binomios. Arte x 2', de Fernando de la Rosa y José Lizoseain. En junio se presentará 'Todo es escultura. Todo es poema', de José de la Calle. Tras el verano, en septiembre, llegará 'Las ciudades invisibles. Italo Calvino', de Pablo Dawid, organizada junto a la Diputación Provincial de Málaga, mientras que en octubre se celebrará la exposición 'Hermanamiento entre Málaga y Passau', con artistas alemanes y malagueños, organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. La programación se cerrará en noviembre con 'Gracias al arte', de Evaristo Guerra.

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De otro lado, '27/100/27', ya el próximo año, propondrá una lectura contemporánea del legado creativo de la Generación del 27 mediante el diálogo entre literatura y artes plásticas, y reunirá la obra de 54 creadores actuales del panorama malagueño, 27 poetas y 27 pintores, tanto consolidados como emergentes. Con este proyecto, la Sociedad Económica iniciará su programación de 2027 con una exposición concebida como homenaje y actualización del espíritu innovador de la Generación del 27.